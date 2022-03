Lackenbach schlägt Kaisersdorf im Kellerduell und verschafft sich etwas Luft

Details Montag, 21. März 2022 19:59

Auf den ASK Kaisersdorf erhöht sich der Druck, nach der 1:3-Niederlage im Kellerduell gegen Lackenbach. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich Lackenbach die Nase vorn. Aus dem Hinspiel hatten beide Mannschaften einen Punkt mitgenommen, als man sich mit einem 1:1 voneinander getrennt hatte, wie wichtig diese Partie für den weiteren Verlauf der Saison ist, wird sich zeigen.

Beide Mannschaften starteten sehr verhalten in dieses Duell, nach und nach übernahmen aber die Gäste das Kommando. Manuel Wiedenhofer brachte Kaisersdorf in der 15. Spielminute in Führung, die Hausherren fanden in den ersten 45 Minuten keine wirkliche Antwort darauf, allerdings schaffte es auch Kaisersdorf nicht, einen zweiten Treffer nachzulegen und zumindest eine Vorentscheidung herbeizuführen und so ging es mit dem knappen Ergebnis in die Pause.

Lackenbach springt Niederlage von der Schaufel

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren dann besser in Fahrt, die Ansprache von Roman Fennes hatte offenbar genutzt. Denn Lackenbach drückte vor allem ab der 60.Minute wieder und hatte Kaisersdorf in der Mangel, am Ende brachen dann ale Dämme. Alexander Janitsch, David Witteveen und Noah Exel konnten am Ende den Lackenbachern einen ganz wichtigen Sieg verschaffen, sodass die Hoffnung auf den Klassenerhalt weiter lebt! Das nächste Spiel von Lackenbach findet in zwei Wochen statt, wenn man am 02.04.2022 den ASK Neutal empfängt. Am Samstag empfängt Kaisersdorf Pilgersdorf.

"Das war ein enorm wichtiger Sieg, die erste Halbzeit war leider zum vergessen, in den zweiten 45 Minuten haben wir dann aber Gott sei Dank Gas gegeben", so Lackenbachs Trainer Roman Fennes.

Der Beste: Alexander Janitsch (Lackenbach)

II. Liga Mitte: Lackenbach – ASK Kaisersdorf, 3:1 (0:1)

91 Noah Exel 3:1

86 David Witteveen 2:1

82 Alexander Janitsch 1:1

15 Manuel Wiedenhofer 0:1