Nemeth trifft zum späten Remis - Oberloisdorf erkämpft sich Punkt in Unterzahl!

Oberloisdorf sorgt derzeit für einige Action, wenn das Team auf dem Platz steht! Das Derby zwischen dem SV Oberloisdorf und dem SV Steinberg endete am Ende mit 2:2. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider. Oberloisdorf hatte Steinberg im Hinspiel klar dominiert und am Ende gesiegt.

Der SV Steinberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Adrian Kovacs traf in der zweiten Minute zur frühen Führung, die eiskalte Dusche für die Hausherren. Es entwickelte sich ein kampfbetontes Spiel auf beiden Seiten, was auch eine bittere Folge für die Gastgeber hatte. Denn Daniel Pinter musste nach seinem zweiten Foul vom Platz, doch Oberloisdorf schien dies nichts zu machen, man kam durch Alexander Wolfgeher noch im ersten Durchgang zum Ausgleich!

Action bis zum Ende

Auch in der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Mannschaften einen harten Kampf, Steinberg kam dann durch Husein Harambasic zur erneuten Führung, man verpasste es aber danach, das rassige Derby für sich zu entscheiden. Und so drückten die Oberloisdorfer bis zum Ende und man kam durch Erik Nemeth gar noch zum Ausgleich, am Ende ein verdienter Punkt für beide Seiten, dies auch, weil Steinberg mit einer Topchance gegen Iby scheiterte! Mit diesem Unentschieden verpasste der SV Steinberg die Chance, sich von einem direkten Konkurrenten abzusetzen. In der Tabelle verbesserte sich Steinberg trotzdem und steht nun auf Rang sechs. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Am Samstag muss der SV Oberloisdorf beim ASK Neutal ran, zeitgleich wird Steinberg von Oberpullendorf in Empfang genommen.

"Wenn man eine Stunde mit einem Mann weniger spielt, nimmt man einen Punkt an, vor allem in einem so umkämpften Derby", so Oberloisdorfs Trainer Karoly.

Die Besten: Balint Mester (Steinberg), Jaron Iby, Loic Tenlep (beide Oberloisdorf)

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SV Steinberg, 2:2 (1:1)

82 Erik Nemeth 2:2

49 Husein Harambasic 1:2

46 Alexander Wolfgeher 1:1

2 Adrian Kovacs 0:1