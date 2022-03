Schnellstart von Mohorko reicht am Ende aus - Neutal schlägt Oberloisdorf!

Details Sonntag, 27. März 2022 18:56

Nichts zu holen gab es für Oberloisdorf diesmal bei Neutal. Der Gastgeber erfreute seine Fans mit einem 1:0 Heimseg. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen. Die Kräfteverhältnisse im Hinspiel waren deutlich verteilt gewesen: Der SV Oberloisdorf hatte einen klaren 5:1-Sieg gefeiert.

Der Gast geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Rok Mohorko das schnelle 1:0 für den ASK Neutal erzielte, da war man mit den Köpfen offenbar noch in der Kabine bei den Gästen. Es entwickelte sich in den ersten 45 Minuten ein flottes Spiel auf hohem Niveau, keines der beiden Teams schenkte sich etwas und so ging es mit der knappen Führung für die Gastgeber in die Pause.

Neutal bringt Vorsprung über die Zeit

Im zweiten Durchgang dasselbe Bild, eine flotte Partie und zwei Teams, die sich nichts schenkten. Neutal musste dann nach einer guten Stunde mit einem Mann weniger auskommen, als Stefan Decker mit Gelb-Rot vom Platz musste. Schlussendlich pfiff der Referee das Spiel ab, ohne dass Tore im zweiten Durchgang zu bejubeln waren. Neutal brachte am Ende einen knappen Dreier unter Dach und Fach. Am nächsten Samstag reist Neutal zu Lackenbach, ein ganz wichtiges Duell für das untere Drittel, zeitgleich empfängt der SV Oberloisdorf Oberpullendorf.

"Es war eine flotte Partie für die zweite Liga, der knappe Sieg geht meines Erachtens in Ordung", so Neutals Rene Schock zu Ligaportal.at

Die Besten: Michael Reiszner, Mario Schattovits (beide Neutal)

II. Liga Mitte: ASK Neutal – SV Oberloisdorf, 1:0 (1:0)

7 Rok Mohorko 1:0