Toska rettet Kaisersdorf einen Punkt und setzt wichtiges Ausrufezeichen

Details Montag, 04. April 2022 21:01

Wichtiger Punktgewinn für den ASK Kaisersdorf im Kampf um die Liga! Das Spiel vom Samstag zwischen der SV 7023 Z-S-P und dem ASK Kaisersdorf endete mit einem 3:3-Remis. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Kaisersdorf vom Favoriten. Auf fremdem Platz hatte sich die SV 7023 Z-S-P im Hinspiel einen 2:0-Sieg beim Gast gesichert.

Das Spiel sollte nicht nur einige Treffer zu bieten haben, es ging auch hin und her. Nemanja Nikolic brachte sein Team in der 25. Minute nach vorn, die SV ZSP mit der erwarteten Führung! . Jetzt erst recht, dachte sich Manuel Wiedenhofer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (28.), Kaisersdorf schlug postwendend retour! Vor dem Seitenwechsel sorgte dann aber wieder Frantisek Nagy mit seinem Treffer für eine kalte Dusche für den ASK Kaisersdorf. Zur Pause war die SV 7023 Z-S-P im Fahrwasser und verbuchte eine knappe Führung.

Hin und Her geht weiter

Auch in der zweiten Halbzeit sahen die Zuseher ein spannenden und abwechslungsreiches Spiel. zunächste markeirte Marcel Bader erneut den wichtigen Ausgleich für die Gäste. Und wieder antworteten die Hausherren, Nagy war wieder zur Stelle und sorgte zum dritten Mal für die Führung, die man behalten wollte. Doch wieder wurde es nichts, Besart Toska nutzte eine Drangphase der Gäste und sorgte so am Ende für einen wichtigen Punktegewinn. Die SV 7023 Z-S-P belegt momentan mit 26 Punkten den siebten Tabellenplatz, das Torverhältnis ist mit 26:26 ausgeglichen. Z-S-P erwartet in zwei Wochen, am 16.04.2022, den ASK Neutal auf eigener Anlage. Am Samstag muss Kaisersdorf vor heimischer Kulisse gegen den ASK Marz ran.

"In unserer Situation zählt wirklich jeder Punkt, von dem her nehmen wir das Remis gerne mit. Wir haben auch Moral bewiesen, wenn du dreimal hinten liegst und noch einen Punkt holst, zeugt das von Einsatz", so Kaisersdorfs Trainer Lorandt Schuller.

Die Besten: Frantisek Nagy (ZSP), Manuel Wiedenhofer (Kaisersdorf)

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – ASK Kaisersdorf, 3:3 (2:1)

79 Besart Toska 3:3

76 Frantisek Nagy 3:2

65 Marcel Bader 2:2

44 Frantisek Nagy 2:1

28 Manuel Wiedenhofer 1:1

25 Nemanja Nikolic 1:0