Kurz vor Schluss: Wiedenhofer trifft zum Sieg

Details Montag, 11. April 2022 16:05

Wichtige Punkte im Abstiegskampf! Kaisersdorf errang am Samstag einen 2:1-Sieg über den ASK Marz. Die Experten wiesen dem ASK Marz vor dem Match gegen den ASK Kaisersdorf die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Das Hinspiel war mit einer herben 0:4-Abreibung aus Sicht von Kaisersdorf zu Ende gegangen.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Beide Mannschaften versuchten zwar ins Spiel zu kommen, man tat sich vor allem bei den Strafraumszenen schwer. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen, das logische Ergebnis nach 45 Minuten ausgeglichenen Minuten.

Späte Tore sorgen für Dramatik

In der zweiten Halbzeit besorgten dann die Gastgeber die Führung, Wiedenhofer war zur Stelle und alles sah bis zur 88.Minute nach einem Kaisersdorfer Sieg aus. Doch dann schlugen die Marzer zu, Benes traf zum Ausgleich und alle dachten an eine Punkteteilung. Doch dann in der letzten Minute Aufregung, als ein Trikotziehen im 16er einen Elfer für die Gastgeber bedeudete, Wiedenhofer trat an und sagte Dankeschön in der 93.Minute! Mit drei Punkten im Gepäck schob sich der ASK Kaisersdorf in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den 13. Tabellenplatz. Kaisersdorf bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt vier Siege, sechs Unentschieden und neun Pleiten.

"Es war aufgrund der Tabellensituation natürlich ein ganz wichtiger Erfolg, mit dem nach dem Ausgleich auch keiner mehr gerechnet hat", so Kaisersdorfs TRainer Lorandt Schuller.

Der Beste: Manuel Wiedenhofer (Kaisersdorf)

II. Liga Mitte: ASK Kaisersdorf – ASK Marz, 2:1 (0:0)

90 Manuel Wiedenhofer 2:1

87 Artúr Benes 1:1

67 Manuel Wiedenhofer 1:0