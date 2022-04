Lackenbach gut in Form und mit wichtigem Erfolg

Details Dienstag, 12. April 2022 19:57

Mit einem Tor Unterschied endete die Partie, die Lackenbach mit 2:1 gegen den SV Oberloisdorf für sich entschied. Vor dem Anpfiff war ein ausgeglichenes Spiel erwartet worden. Letztendlich bestätigte sich diese Einschätzung, da lediglich ein Treffer über Sieg und Niederlage entschied. Im Hinspiel hatte Oberloisdorf als 1:0-Sieger Profit aus dem Heimvorteil gezogen.

Ein offenes Spiel auf beiden wurde erwartet und so kam es auch, ehe die Hausherren nach zwanzig Minuten Minuten dann ernst machten. Lackenbach stellte mit dem 1:0 in der 22. Minute die Weichen auf Sieg, Lösch übernahm einen Freistoß volley und traf ins Glück. Und wenig später war es wieder Lösch, der die Fans zum Jubeln brachte, er versenkte einen Freistoß direkt traumhaft im Netz. Oberloisdorf musste dann mit der Verletzung von Loic Tenlep den nächsten herben Rückschlag hinnehmen.

Spiel bis zum Ende spannend

Im zweiten Durchgang verpassten es die Gastgeer, die Partie früher zu entscheiden. Und so musste man bis zum Ende zittern, überhaupt da die Gäste quasi aus dem Nichts durch Marco Art den Anschluss wieder herstellten. Es blieb zwar bis zum Ende offen, doch gefährlich wurden die Gäste nicht mehr wirklich. Als Nächstes steht für Lackenbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (16:30 Uhr) geht es gegen Pilgersdorf. Der SV Oberloisdorf empfängt parallel den Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I.

"Es gab eigentlich wenige Möglichkeiten für die Gäste, bei einem 2:1 kann aber immer was passieren", so Lackenbachs Trainer Roman Fennes.

Der Beste: Mario Lösch (Lackenbach)

II. Liga Mitte: Lackenbach – SV Oberloisdorf, 2:1 (2:0)

57 Marco Art 2:1

33 Mario Loesch 2:0

22 Mario Loesch 1:0