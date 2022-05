SV 7023 Z-S-P rettet einen Punkt - Nagy mit spätem Tor

Details Sonntag, 15. Mai 2022 13:45

Das Spiel zwischen ASK Marz und SV 7023 Z-S-P endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Das Hinspiel hatte ASK Marz erfolgreich gestalten und mit 2:0 gewinnen können.

Ilija Golubovic brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Heimmannschaft über die Linie (11.). Mit einem Tor Vorsprung für ASK Marz ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen. In der 78. Minute erzielte Frantisek Nagy das 1:1 für SV 7023 Z-S-P. Schließlich gingen ASK Marz und SV 7023 Z-S-P mit einer Punkteteilung auseinander.

ASK Marz bekleidet mit 37 Zählern Tabellenposition fünf. Erfolgsgarant für das gute Abschneiden von ASK Marz ist die funktionierende Defensive, die erst 25 Gegentreffer hinnehmen musste. ASK Marz verbuchte insgesamt neun Siege, zehn Remis und fünf Niederlagen. ASK Marz ist seit vier Spielen unbezwungen.

SV 7023 Z-S-P hat 32 Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Wo beim Gast der Schuh drückt, ist offensichtlich: Die 31 erzielten Treffer sind Ausdruck mangelnder Durchschlagskraft. Acht Siege, acht Remis und acht Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P derzeit auf dem Konto. Nur einmal ging SV 7023 Z-S-P in den vergangenen fünf Partien als Sieger vom Feld.

Vor heimischem Publikum trifft ASK Marz am nächsten Samstag auf SV Oberloisdorf, während SV 7023 Z-S-P am selben Tag Draßmarkt in Empfang nimmt.

II. Liga Mitte: ASK Marz – SV 7023 Z-S-P, 1:1 (1:0)

78 Frantisek Nagy 1:1

11 Ilija Golubovic 1:0