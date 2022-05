Rohrbach siegt bei Oberloisdorf und sichert den zweiten Platz ab

Details Montag, 16. Mai 2022 22:43

Der SV Rohrbach trug gegen den SV Oberloisdorf einen knappen 1:0-Erfolg davon, in einem hart umkämpften Spiel, indem auch viele Emotionen waren. Luft nach oben hatte Rohrbach dabei jedoch schon noch. Im Hinspiel hatten die Gäste einen 3:0-Sieg für sich reklamiert.

Beide Mannschaften fanden gut ins Sppiel und hatten nach wenigen Minuten auch die ersten Möglichkeiten. Sowohl Oberloisdorf als auch Rohrbach ließen die Chancen jedoch aus, die größte hatten die Oberloisdorfer, als man kurz vor der Pause aus guter Position nur das Außennetz traf. Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen, Unentschieden lautete der Zwischenstand.

Kornholz mit dem Goldtor

In der zweiten Halbzeit dann ein schneller Treffer, Radomir Jovanovic war auf und davon und legte schön quer für Fabian Korholz, dieser sagte Danke und traf zur Führung. Danach wurde das Spiel jedoch ruppiger und härter, die Oberloisdorfer mussten zweimal mit der Ampelkarte vom Feld, der Schiedsrichter hatte alle Mühe, die Spieler zu beruhigen, Tore sollten jedoch keine mehr fallen. Der SV Rohrbach behauptet nach dem Erfolg über den SV Oberloisdorf den zweiten Tabellenplatz. 14 Siege, drei Remis und acht Niederlagen hat Rohrbach momentan auf dem Konto. Der SV Rohrbach befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zehn Punkte. Am Samstag muss Oberloisdorf beim ASK Marz ran, zeitgleich wird Rohrbach von Forchtenstein in Empfang genommen.

"Meines Erachtens ein verdienter Sieg in einer sehr harten Partie, Oberloisdorf war zeitweise überhart unterwegs, dass war für keine Begriffe zu viel des Guten", so Rohrbachs Obmann Roman Landl.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – SV Rohrbach, 0:1 (0:0)

56 Fabian Kornholz 0:1