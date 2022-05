Doch noch gepunktet: Treffer von Leser reicht zum Remis

Details Montag, 23. Mai 2022 19:03

Die SV 7023 Z-S-P trennte sich an diesem Samstag von Draßmarkt mit 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte die SV 7023 Z-S-P nach 90 Minuten beim 2:0 den Rückweg in die Kabine als Sieger angetreten.

Die Hausherren hatten den etwas besseren Start ins Spiel und gingen dann auch in Führung. Frantisek Nagy brachte Draßmarkt in der 25. Minute ins Hintertreffen, er traf vom Elferpunkt aus und schob lässig ein, doch lange sollte die Freude nicht halten. Wilhelm Leser nutzte die Chance für die Gäste und beförderte in der 36. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz, das sollte es für die ersten 45 Minuten gewesen sein.

Glück am Ende

In der zweiten Halbzeit lieferten sich beide Teams ein offenes Spiel, Draßmarkt hatte zum Ende noch eine ganz dicke Chance, doch ZSP Goalie Patrick Erdei konnte sich hierbei auszeichnen. Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung. Neun Siege, fünf Remis und elf Niederlagen hat Draßmarkt momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien ließ Draßmarkt zu viele Punkte liegen. Von 15 möglichen Zählern holte man lediglich fünf. Mit diesem Unentschieden verpasste Draßmarkt die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle steht Draßmarkt damit auch unverändert auf Rang neun. Kommende Woche tritt die SV 7023 Z-S-P bei Schattendorf an (Samstag, 17:30 Uhr), parallel genießt Draßmarkt Heimrecht gegen den ASK Marz.

"Der Punkt geht denke ich in Ordnung, gegen Ende hatten wir auch etwas Glück", so ZSP Sportlicher Leiter Ollram.

Die Besten: Miroslav Danis, Daniel Hanbauer (beide ZSP)

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Draßmarkt, 1:1 (1:1)

36 Wilhelm Leser 1:1

25 Frantisek Nagy 1:0