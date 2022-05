Hattrick von Witteveen beschert Lackenbach den dritten Sieg in Folge

Details Montag, 23. Mai 2022 19:20

Erfolglos ging der Auswärtstermin vom SV Steinberg bei Lackenbach über die Bühne. Steinberg verlor das Match mit 1:5. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Lackenbach wusste zu überraschen. Im Hinspiel hatten sich die Gastgeber als keine große Hürde erwiesen und mit 0:5 verloren. Lackenbach prolongierte damit die sehr gute Serie zuletzt.

Beide Mannschaften tasteten sich etwas ab, zu Beginn passierte in diesem Spiel relativ wenig. 32 Minuten waren gespielt, als Benjamin Kun dann vor 129 Zuschauern die Führung für den SV Steinberg mit der ersten gefährlichen Aktion besorgte. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (42.) traf Manuel Halper dann aber zum Ausgleich für Lackenbach, er stand richtig und drückte den Ball über die LInie. Zur Halbzeit war die Partie noch vollkommen offen. Remis lautete das Zwischenresultat.

Witteveen als Sieggarant

In der zweiten Halbzeit gehörte das Spiel dann vor allem einem Mann. In Topform präsentierte sich David Witteveen, der einen lupenreinen Hattrick markierte (53./56./80.) und Steinberg einen schweren Schlag versetzte, den ersten Treffer erzielte er nach einem Corner per Kopf, das zweite war ein harter Schuss von der Strafraumgrenze und der dritte Treffer war reine Formsache. Nemanja Stanimirovic gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Lackenbach (84.). Am Ende kam Lackenbach gegen den SV Steinberg so zu einem verdienten Sieg. Trotz des Sieges bleibt Lackenbach auf Platz zehn. Lackenbach verbuchte insgesamt neun Siege, fünf Remis und elf Niederlagen. Mit vier Siegen und einem Unentschieden zeigte sich Lackenbach in den letzten fünf Spielen von der starken Seite. Als Nächstes steht für Lackenbach eine Auswärtsaufgabe an. Am Samstag (17:30 Uhr) geht es gegen Oberpullendorf. Der SV Steinberg empfängt parallel Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: Lackenbach – SV Steinberg, 5:1 (1:1)

84 Nemanja Stanimirovic 5:1

80 David Witteveen 4:1

56 David Witteveen 3:1

53 David Witteveen 2:1

42 Manuel Halper 1:1

32 Benjamin Kun 0:1