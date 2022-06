Abwechslungsreiches Remis zum Abschluss

Details Sonntag, 12. Juni 2022 19:46

Zu ihrem Saisonabschluss trennten sich Schattendorf und Draßmarkt mit einem 2:2-Unentschieden. Mit einem respektablen Unentschieden trennte sich Draßmarkt vom Favoriten. Schattendorf hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 4:3-Hinspielsieg eingefahren.

Der Spitzenreiter erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Patrick Derdak traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Luca Noel Treiber nutzte die Chance für Draßmarkt und beförderte in der 25. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz. Nennenswerte Szenen blieben bis zum Seitenwechsel aus, sodass das Zwischenergebnis auch zu Beginn des zweiten Durchgangs Bestand hatte. Lukas Zlatarits war es, der in der 49. Minute den Ball im Tor von Schattendorf unterbrachte. Gerhard Karner witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:2 für das Heimteam ein (56.). Beim Abpfiff durch den Unparteiischen stand es zwischen Schattendorf und Draßmarkt pari, sodass sich beide mit jeweils einem Punkt begnügen mussten.

Nach dem letzten Spiel der Saison kann Schattendorf die Sektkorken knallen lassen und den Meistertitel der II. Liga Mitte feiern. Erfolgsgarant von Schattendorf ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 79 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Schattendorf weist mit 20 Siegen, vier Unentschieden und vier Niederlagen eine stolze Bilanz zum Saisonausklang vor. Schattendorf zeigte bis zum Saisonabschluss eine solide Leistung und holte acht Punkte aus den letzten fünf Spielen.

Am Ende der Saison steht Draßmarkt im sicheren Mittelfeld auf Platz acht. Mit neun Punkten aus den letzten fünf Spielen machte der Gast deutlich, dass man in der kommenden Spielzeit weiter nach oben will.

II. Liga Mitte: Schattendorf – Draßmarkt, 2:2 (1:1)

