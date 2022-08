SC Lockenhaus-Rattersdorf I besiegt Pilgersdorf souverän mit 3:0 und rehabilitiert sich für Startniederlage

Details Montag, 08. August 2022 01:02

Wiedergutmachung war für die Herren aus Lockenhaus/Rattersdorf angesagt nach der Auftaktpleite und dies sollte am zweiten Spieltag dann auch gelingen. Pilgersdorf kommt hingegen im neuen Fußballjahr einfach nicht auf die Beine und kassierte bereits die zweite Niederlagen am Stück. An diesem Spieltag setzte es eine 0:3-Pleite.

Die Gastgeber begannen von Beginn weg sehr ambitioniert und setzten dies auch sofort in Tore um. Marcel Winkler trug sich in der zehnten Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte bereits früh die Vorzeichen auf Sieg. Zur Pause hatte also der Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I eine hauchdünne Führung inne, Pilgersdorf hatte nur einmal bei einem Schuss an die Außenstange Pech.

Gastgeber mit mehr Nachdruck

In den zweiten 45 Minuten zementierten die Hausherren dann ihre Führung. Adrian Kovacs machte in der 61. Minute das 2:0 des Gastgebers perfekt, dies war quasi auch die Vorentscheidung in diesem Duell. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf baute den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners dann sogar weiter aus. Unglücksrabe Roland Kovacs beförderte den Ball in der 81. Minute ins eigene Netz und erhöhte damit die Führung von Lockenhaus/Rattersdorf auf 3:0, was dann auch der Schlusspunkt sein sollte. Ein starker Auftritt ermöglichte Lockenhaus-Rattersdorf am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Pilgersdorf. Am nächsten Freitag (19:30 Uhr) reist Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf zum SV Rohrbach zum Spitzenspiel, gleichzeitig begrüßt Pilgersdorf den ASK Marz auf heimischer Anlage.

"Wir haben uns für die Auftaktniederlage rehabilitiert, waren gut unterwegs. Wr müssen 5 neue Spieler integrieren, das dauert immer etwas", so Lockenhaus Erfolgscoach Edi Stössl.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – Pilgersdorf, 3:0 (1:0)

81 Eigentor durch Roland Kovacs 3:0

61 Adrian Kovacs 2:0

10 Marcel Winkler 1:0