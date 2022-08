Souveräner Dreier gegen Rohrbach - Steinberg mit Heimsieg

Details Sonntag, 07. August 2022 21:27

Eine kleine Überraschung gab es an diesem Wochenende in der II.Liga Mitte. Rohrbach hatte am Sonntag gegen Steinberg mit 0:3 das Nachsehen und kassierte damit die erste Saisonniederlage, es zeigte sich einmal mehr, dass Steinberg vor allem zu Hause eine harte Nuss ist.

Dabei hatten die Gastgeber auch den perfekten Start ins Spiel. Benjamin Kun brachte den SV Steinberg in der zwölften Spielminute in Führung. Rohrbach tat sich etwas schwer, ins Spiel zu finden.Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging, im zweiten Durchgang wollten die Gäste dann angreifen.

Steinberg mit der Entscheidung

In der zweiten Halbzeit drückten die Gäste zwar, die Entscheidung fiel jedoch nach einer guten Stunde dann auf der anderen Seite. Gergely Horvath beseitigte mit seinen Toren (69./77.) die letzten Zweifel am Sieg von Steinberg, nach dem 2:0 war die Partie quasi gegessen. Schließlich strich so der SV Steinberg die Optimalausbeute gegen den SV Rohrbach ein. Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Steinberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den zweiten Tabellenplatz. Die Heimmannschaft ist mit sechs Punkten aus zwei Partien gut in die Saison gestartet. Am nächsten Freitag reist der SV Steinberg zu Oberpullendorf, zeitgleich empfängt der SV Rohrbach den Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I. Die Zuseher können sich also auf ein echtes Spitzenspiel freuen.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – SV Rohrbach, 3:0 (1:0)

77 Gergely Horvath 3:0

69 Gergely Horvath 2:0

12 Benjamin Kun 1:0