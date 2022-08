Neutal mit erstem vollem Erfolg der Saison

Details Sonntag, 14. August 2022 15:56

Nun konnten auch die Neutaler in der neuen Spielzeit zum ersten Mal anschreiben. Neutal gewann gegen Oberloisdorf mit 3:2 und fuhr damit den ersten Sieg in dieser Saison ein.

Der SV Oberloisdorf geriet schon in der neunten Minute in Rückstand, als Maximilian Estl das schnelle 1:0 für den ASK Neutal erzielte, er war nach einer Reisenhofer Flanke zur Stelle und sagte Danke. In der 22. Minute brachte dann Assistgeber Jan Reisenhofer das Netz für Neutal zum Zappeln, er versenkte einen Freistoß traumhaft. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Daniel Sarang aber mit dem 1:2 für Oberloisdorf zur Stelle (44.). Die Pausenführung vom ASK Neutal fiel also knapp aus.

Neutal bringt Vorsprung über die Zeit

In der zweiten Halbzeit dann die vermeintliche Vorentscheidung. David Kondrlik versenkte die Kugel zum 3:1 für die Gäste (61.), Oberlosdorf war zu diesem Zeitpunkt nur mehr mit 10 Mann am Platz nach einer roten Karte für Michael Trummer, dennoch machte man es spannend bis zum Ende. Für das 2:3 vom SV Oberloisdorf zeichnete Ionut-Andrei Lazar verantwortlich (78.), die Schlussoffensive brachte jedoch nichts mehr. Letzten Endes ging Neutal im Duell mit der Heimmannschaft als Sieger hervor. Mit drei Punkten im Gepäck verließ der ASK Neutal die Abstiegsplätze und nimmt jetzt den zwölften Tabellenplatz ein.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – ASK Neutal, 2:3 (1:2)

78 Ionut-Andrei Lazar 2:3

61 David Kondrlik 1:3

44 Daniel Sarang 1:2

22 Jan Reisenhofer 0:2

9 Maximilian Estl 0:1