Doppelschlag von Witteveen trifft Neudörfl hart - Lackenbach mit Top Start

Für Neudörfl gab es in der Partie gegen Lackenbach, an deren Ende eine 1:3-Niederlage stand, nichts zu holen. Lackenbach setzte damit den guten Auftakt in die neue Spielzeit fort, kein Vergleich also zum Start in die letzte Saison.

Derweil gehörte die erste Halbzeit jedoch den Gästen aus Neudörfl, man vergan nach 30 Minuten zwei wirklich gute Chancen, in Minute 40 war es dann aber soweit. Tobias Gersch markierte vor 144 Zuschauern die Führung für Neudörfl (40.) ein direkt verwandelter Freistoß sorgte für Jubel bei den Gästen. Die Gäste führten zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung, Lackenbach musste endlich in die Partie finden.

Anderes Bild nach der Pause

In den zweiten 45 Minuten hatte die Halbzeit Ansprache von Trainer Fennes offenbar was genutzt, denn jetzt spielte nur mehr Lackenbach. Nach einem Gestocher im 16er besorgte David Witteeveen zunächste einmal den Ausgleich, von jetzt an lief das Spiel nur mehr in eine Richtung. Wenig später dann der zweite Treffer, Eckball und in der Mitte schraubt sich Witteeveen wieder hoch, wuchtig die Führung für Lackenbach. Und die Entscheidung wieder aus einer Ecke, diesmal war es Stefan Handler zum Schlusspunkt!

"Wir haben die erste Halbzeit leider verschlafen, haben aber zumindest in den zweiten 45 Minuten eine ordentliche Reaktion gezeigt, deshalb denke ich auch, dass der Sieg für uns wirklich in Ordnung geht", so Lackenbachs Trainer Roman Fennes.

II. Liga Mitte: Lackenbach – Neudörfl, 3:1 (0:1)

90 Stefan Handler 3:1

70 David Witteveen 2:1

54 David Witteveen 1:1

40 Tobias Gersch 0:1