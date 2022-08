Lehrstunde für Oberloisdorf - Neudörfl feiert Schützenfest!

Details Montag, 15. August 2022 22:18

Kantersieg für den SC Neudörfl in der II.Liga Mitte! Neudörfl zog dem SV Oberloisdorf das Fell über die Ohren: 1:7 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. Oberloisdorf hielt eine Halbzeit lang gut mit, in den zweiten 45 Minuten brachen dann jedoch alle Dämme.

Neudörfl war von Beginn weg das bessere Team, hatte jedoch zunächst Probleme, dies auch in Tore umzusetzen. Dennoch ging man dann durch einen Doppelschlag in Führung. Neudörfl ging in Minute 37 in Front, Glöckl zog kaltschneuzig ab und traf zur verdienten Führung. Noch vor der Halbzeit legte die Heimmannschaft ihren zweiten Treffer nach (41.), Müller war nach einem Fehler im Aufbauspiel der Oberloisdorfer hellwach und traf eiskalt. Mit der Führung für Neudörfl ging es in die Halbzeitpause.

Neudörfl legt weiter nach

Im zweiten Durchgang war das Spiel dann wie auf einer schiefen Ebene. Neudörfl baute den Vorsprung in der 48. Minute aus, erneut war es Samuel Glöckl und in dieser Tonart ging es auch weiter, einen kurze Hoffnungsschimmer hatten die Oberloisdorfer aber. Manuel Steinwendter versenkte den Ball in der 50. Minute im Netz von Neudörfl, doch lange sollte die Hoffnung nicht aufkeimen. Mit dem 4:1 für Neudörfl war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.), erneut Müller stellte seine Qualitäten unter Beweis. Für das 5:1 sorgte Neudörfl in Minute 80, zwei weitere Treffer sorgten am Ende für einen 7:1 Kantersieg der Neudörfler. Neudörfl tritt am Freitag, den 19.08.2022, um 19:30 Uhr, bei Pilgersdorf an. Einen Tag später (17:00 Uhr) empfängt Oberloisdorf die zweite Mannschaft vom SC Bad Sauerbrunn.

II. Liga Mitte: Neudörfl – SV Oberloisdorf, 7:1 (2:0)

84 Matthias Mueller 7:1

82 Nicolae Imbre 6:1

80 Matthias Mueller 5:1

56 Matthias Mueller 4:1

50 Manuel Steinwendter 3:1

48 Samuel Gloeckel 3:0

41 Matthias Mueller 2:0

37 Samuel Gloeckel 1:0