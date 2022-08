Lackenbach prolongiert Erfolgslauf: Vierter Sieg in Serie

Details Montag, 22. August 2022 13:13

Der Tabellendritte SV Lackenbach empfing am Sonntag den SV 7023 Z-S-P zum Meisterschaftsspiel in der 5. Runde der II. Liga Mitte. Die Hausherren konnten bislang überzeugen und hatten bereits drei Siege erspielt. Die Gäste waren mit drei Niederlagen in die Saison gestartet, im letzten Spiel konnten sie den ersten vollen Erfolg anschreiben. In einer spannenden und offenen Partie setzten sich schlussendlich die Hausherren aufgrund ihrer hervorragenden Leistung durch.

Frühes Tor für Lackenbach

Kaum hatte Schiedsrichter Gökhan Orhan die Partei angepfiffen, kam es zu einem Geniestreich des 33-jährigen Routiniers Mario Lösch, als er an der Mittelauflage den Ball zugespielt bekam, einmal hochblickte und sah, dass der Goalie der Gäste zu weit vor seinen Kasten stand. Ein gefühlvoller Schuss aus etwa 50 Metern senkte sich hinter dem Keeper ins Tor der Auswärtigen zur 1:0-Führung für die Fennes-Truppe. In der Folge hatten die Hausherren eine Anzahl an guten Einschussmöglichkeiten durch David Witteveen, diese wurden aber von ihm nicht genutzt. Auch die Gäste hatten ihre Torchancen, welche aber größtenteils nicht zwingend waren. Somit wurden mit der knappen Führung der Hausherren die Seiten gewechselt.

Zum Spielende kam noch Spannung auf

Auch in der zweiten Halbzeit waren die Hausherren die spielbestimmende Mannschaft, zeigten einen ansehnlichen Offensivfußball. In der 70. Minute gab es einen Ballgewinn an der Seite nach einem Pressing der Heimischen, Nemanja Stanimirovic passte in den Rückraum, wo Mario Lösch bereits auf das Leder wartete, um zum 2:0 zu vollenden. Als in der 90. Minute der Anschlusstreffer für die Gäste durch Marian Paholik fiel, kam Hektik im Strafraum der Hausherren auf. Es war die Quittung für die versemmelten Torchancen in der ersten Halbzeit, aber mit Glück und Können retteten sich die Heimischen über die Zeit und behielten alle drei Punkte in Lackenbach.

Stimme zum Spiel

Roman Fennes, Trainer SV Lackenbach:

„Wir sind gut gestartet und haben früh das 1:0 erzielt, aber das Spiel stand immer Spitz auf Kopf, man konnte sich nie sicher fühlen. Wir hätten nach dem 1:0 den Sack zumachen können und müssen, die Torchancen waren dafür da, aber so ist das mit einer knappen Führung immer eine Gratwanderung. Nach dem Anschlusstreffer der Gäste kam etwas Hektik auf, aber wir sind als verdienter Sieger vom Platz gegangen.“