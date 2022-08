Kovacs-Treffer reicht für einen Punkt - reichlich Action bei Drassmarkt

Details Montag, 22. August 2022 23:35

Viele Treffer, viele Karten und reichlich Action, die Zuseher hatten also alles geboten bekommen! Das Spiel vom Samstag zwischen Draßmarkt und dem Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I endete mit einem 3:3-Remis, das es in sich hatte.

Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Der SC Lockenhaus-Rattersdorf I ging durch Zoltan Daniel Nagy in der 21. Minute in Führung, da sah alles nach Plan aus bei den Lockenhausern. In der 35. Minute erzielte Draßmarkt aber den Ausgleich. Ein Hin und Her in den ersten 45 Minuten sorgte am Ende gar fuer zwei weitere Treffer, Kovacs traf vom Elferpunkt bei Lockenhaus, Kornfeld traf nach einem Solo im 1 gegen 1 gegen den Keeper.

Ausschluss bringt Action

Im zweiten Durchgang dann Aufregung, denn Lockenhaus Spieler Nagy musste mit Rot vom Feld, was Trainer Stoessl zur Aufregung brachte, auch er wurde wohl etwas kelinlich des Feldes verwiesen. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften, denn sowohl die Drassmarkter als auch die Lockenhauser schlugen noch einmal zu. Draßmarkt tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, beim ASK Marz an. Einen Tag später empfängt der SC Lockenhaus-Rattersdorf I die FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach.

"Ich denke mit 10 Mann muss man mit einem Punkt zufrieden sein, mich schmerzen mehr die Leute, die in Zukunft wegen Sperren und Verletzungen fehlen", so Lockenhaus Trainer Stoessl.

II. Liga Mitte: Draßmarkt – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 3:3 (2:2)

68 Adrian Kovacs 3:3

55 Juergen Kornfeld 3:2

42 Juergen Kornfeld 2:2

37 Adrian Kovacs 1:2

35 Emanuel Joshua Strass 1:1

21 Zoltan Daniel Nagy 0:1