ASK Marz bekommt Dämpfer - rassiges Topspiel in Oberpullendorf

Details Dienstag, 23. August 2022 00:00

7 Tore und einiges an Action, die Zuseher der Toppartie der II.Liga Mitte wurden nicht im Stich gelassen. Oberpullendorf verpasste dem ASK Marz einen Dämpfer und gewann mit 4:3 gegen den Tabellenführer. Oberpullendorf hat mit dem Sieg über den ASK Marz einen echten Coup gelandet.

Derweil hatte der Tabellenprimus den besseren Start. In Minute neun traf der ASK Marz zum ersten Mal ins Schwarze. Doch die Hausherren waren schnell wieder im Spiel. Die Gäste mussten den Treffer von Andreas Hofer zum 1:1 hinnehmen (17.). Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeitpause war, besorgte aber der ASK Marz noch das 2:1 (41.). Wer glaubte, Oberpullendorf sei geschockt, irrte. Danijel Trajilovic machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (44.), was fur eine erste Halbzeit. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Irres Ende im Topspiel

Im zweiten Durchgang mussten die Marzer dann einen Ausschluss hinnnehmen, danach waren die Oberpullendorfer der Herr am Feld. Aldin Salihovic machte in der 86. Minute das 3:2 von Oberpullendorf perfekt. Aus der Ruhe ließ sich der ASK Marz dadurch nicht bringen. Filip Skala erzielte wenig später den Ausgleich (88.). Zum spielentscheidenden Akteur avancierte dann aber Adam Csire, der mit seinem Treffer in der 90. Minute die späte Führung von Oberpullendorf sicherstellte. Am Schluss siegte Oberpullendorf gegen den ASK Marz. Am nächsten Freitag reist Oberpullendorf zum ASK Neutal, zeitgleich empfängt der ASK Marz Draßmarkt.

"Wir haben nach dem 3:2 wohl etwas zu lange gejubelt, Gott sei Dank konnten wir dann noch nachlegen", so Oberpullendorfs Trainer Homonai.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – ASK Marz, 4:3 (2:2)

90 Adam Csire 4:3

88 Filip Skala 3:3

86 Aldin Salihovic 3:2

44 Danijel Trajilovic 2:2

41 Artúr Benes 1:2

17 Andreas Hofer 1:1

9 Michael Jan Hoegerl 0:1