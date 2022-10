Nagy rettet einen Punkt - Forchtenstein gibt Punkte ab

Details Freitag, 30. September 2022 23:23

Am Samstag kam Forchtenstein bei der SV 7023 Z-S-P nicht über ein 1:1 hinaus. Die Vorzeichen hatten auf Sieg zugunsten von Forchtenstein gestanden, doch die Hausherren konnten sich nach 90 Minuten einen Punkt erkämpfen.

Die Gäste erwischten einen Blitzstart ins Spiel. Mario Cerny traf in der fünften Minute zur frühen Führung, er war zur Stelle, als er einen Ball gut mitnahm und abzog, ein klasse Tor! Danach passierte lange Nichts, ehe die Gastgeber mit der ersten Chance des Spiels ausgleichen konnten. Frantisek Nagy nutzte die Chance für die SV 7023 Z-S-P und beförderte in der 28. Minute das Leder zum 1:1 ins Netz, er köpfte nach einer Maßflanke ein, danach ging es für beide Teams in die Pause.

Abtasten in Durchgang Zwei

In der zweiten Halbzeit verflachte das Spiel dann etwas, beide Teams schienen sich mit dem Punkt zufrieden zu geben. Als der Schiedsrichter das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb. Forchtenstein bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zehn. Die Offensive von Forchtenstein strahlte insgesamt zu wenig Gefahr aus, sodass Forchtenstein bis jetzt erst sechs Treffer erzielte. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Forchtenstein bei aber man ist seit drei Spielen unbezwungen. Die SV 7023 Z-S-P tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, beim SV Oberloisdorf an. Einen Tag später empfängt Forchtenstein den SV Steinberg.

"Wir können mit dem Punkt leben, obwohl aufgrund der Möglichkeiten durchaus etwas mehr drinnen war", so Forchtensteins Sektionsleiter Rainer Geisendorfer.

II. Liga Mitte: SV 7023 Z-S-P – Forchtenstein, 1:1 (1:1)

28 Frantisek Nagy 1:1

5 Mario Cerny 0:1