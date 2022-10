Klarer 3:0-Sieg von Oberpullendorf dank Doppelpack von Adam Csire

Details Samstag, 01. Oktober 2022 10:22

Am Freitagabend fand im Fenyös-Stadion die Begegnung in der II. Liga Mitte zwischen dem SC Oberpullendorf und dem USC Pilgersdorf statt. Beide Mannschaften haben sich bislang nicht mit Ruhm bekleckert und stehen darum im unteren Drittel der Tabelle. Den Hausherren gelang es mit diesem klaren 3:0-Heimsieg, sich etwas Luft im Tabellenkeller zu verschaffen. Sie sind nun im Mittelfeld des Rankings zu finden. Pilgersdorf hingegen bekam die Rote Laterne überreicht.

Überlegenheit der Hausherren

Von Beginn an waren die Hausherren die dominierende Mannschaft. Sie erspielten sich eine klare Feldüberlegenheit, die Adam Csire auch in Tore ummünzen konnte: In der 19. Minute setzte er sich kraftvoll im Strafraum der Auswärtigen durch, sein Schuss ins lange Eck des Gehäuses der Auswärtigen war unhaltbar und ergab die 1:0-Führung der Heimischen. Es gab noch weitere gute Tormöglichkeiten für die Hausherren, Danijel Trajilovic und Benjamin Thomas Gugcso konnten diese aber nicht verwerten. Die Gäste kämpften brav gegen die übermächtigen Hausherren an, aber Torchancen blieben in der ersten Spielhälfte Mangelware. Mit der knappen 1:0-Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Oberpullendorf blieb weiter die überlegene Mannschaft

In der 63. Minute wechselte Trainer Sandor Homonnai zwei neue Spieler ein, um frischen Wind in die Angriffsbemühungen der Heimischen zu bringen. Trotz deren Feldüberlegenheit dauerte es bis zur 72. Minute, ehe wiederum Adam Csire mit seinem zweiten Treffer auf 2:0 erhöhte. Das war die voraussichtliche Vorentscheidung der Begegnung. In der 86. Minute war es Danijel Trajilovic, der mit seinem Treffer zum 3:0 den Sack endgültig zumachte. Die Gäste kamen in der zweiten Halbzeit nur selten in die Nähe des Oberpullendorfer Tores, somit blieb ihnen auch ein Ehrentreffer verwehrt.

Stimme zum Spiel

Martin Daics, Sektionsleiter SC Oberpullendorf:

„Wir waren definitiv die spielbestimmende Mannschaft. Der Sieg war, auch in dieser Höhe, verdient. Mein Team hat eine hervorragende Leistung gezeigt und hat dem Gegner keine Chance gegeben, sich am Offensivspiel zu beteiligen. Der heutige Erfolg war ein Erfolg des Willens.“