SV Oberloisdorf: Pop ist dreimal zur Stelle - Oberpetersdorf siegt trotzdem!

Details Dienstag, 11. Oktober 2022 11:14

Oberloisdorf und Oberpetersdorf/Schwarzenb. lieferten sich ein wahres Torfestival, das schließlich mit 3:4 endete. Oberpetersdorf/Schw. wurde der Favoritenrolle somit gerecht und die Besucher sahen ein regelrechtes Fußballspektakel.

Für das erste Tor sorgte Kristof Sujtner. In der 34. Minute traf der Spieler des Gasts ins Schwarze. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Alin-Alexandru Pop mit dem 1:1 für SV Oberloisdorf zur Stelle (41.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.



Esli Mutonji Kabwe brachte den Ball zum 2:1 zugunsten von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach über die Linie (46.). Mit dem Tor zum 3:1 steuerte Sujtner bereits seinen zweiten Treffer an diesem Tag bei (66.). Pop schlug doppelt zu und glich damit für Oberloisdorf aus (72./81.). Lucca Klee stellte für Oberpetersdorf/Schwarzenb. im Schlussakt den Führungstreffer sicher (85.). Mit Ablauf der Spielzeit schlug Oberpetersdorf/Schw. SV Oberloisdorf 4:3.

Oberloisdorf findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. In der Defensive drückt der Schuh beim Gastgeber, was in den 37 kassierten Treffern zum Ausdruck kommt. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur vier Siegen und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Oberloisdorf alles andere als positiv.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach im Klassement nach vorne und belegt jetzt den fünften Tabellenplatz. Sechs Siege, zwei Remis und vier Niederlagen hat Oberpetersdorf/Schwarzenb. derzeit auf dem Konto.

Oberloisdorf kommt aktuell einfach nicht auf die Beine. In den letzten vier Begegnungen wurde nicht ein Sieg verbucht, während Oberpetersdorf/Schw. dagegen schon 20 Punkte auf dem Konto hat.

SV Oberloisdorf tritt kommenden Freitag, um 19:30 Uhr, bei ASV Pöttsching an. Einen Tag später empfängt FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, 3:4 (1:1)

85 Lucca Klee 3:4

81 Alin-Alexandru Pop 3:3

72 Alin-Alexandru Pop 2:3

66 Kristof Sujtner 1:3

46 Esli Mutonji Kabwe 1:2

41 Alin-Alexandru Pop 1:1

34 Kristof Sujtner 0:1