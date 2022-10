Neudörfl spielt den SC Lockenhaus-Rattersdorf I auswärts nieder

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 02:41

Überraschend hoher Erfolg für die Neudörfler am Wochenende! Durch ein 4:1 holte sich Neudörfl drei Punkte beim Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, die sonst so starken Hausherren mussten diesmal ordentlich federn lassen.

Bereits früh ging es heß her in diesem Spiel. In der 18. Minute sahen die 220 Besucher das 1:0 für Neudörf, Müller verwandelte einen Elfmeter souverän. Der Gast witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:0 ein (29.), wieder war es Müller, diesmal landete der Ball im llinken unteren Eck. Ehe der Unparteiische die Protagonisten zur Pause bat, traf Roland Szabo immerhin zum 1:2 zugunsten vom SC Lockenhaus-Rattersdorf I (41.), er übernahm den Ball sehenswert nach einer Flanke direkt. Mit einem Tor Vorsprung für Neudörfl ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause.

Gäste mit der Entscheidung

Im zweiten Durchgang machten die Neudörfler dann nach guten zehn Minuten endgültig den Deckel drauf. Mischiko Gotsiridse war es, der in der 60. Minute das Spielgerät im Gehäuse von Lockenhaus/Rattersdorf unterbrachte, er köpfelte nach einem Cofrner relativ unbedrängt ein. Neudörfl legte in der 65. Minute zum 4:1 nach, Müllr schnürte am Ende seines Tages seinen Hattrick. Am Ende behielt Neudörfl so gegen Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf die Oberhand und siegte doch etwas überraschend klar. Mit drei Punkten im Gepäck schob sich Neudörfl in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den siebten Tabellenplatz.Lockenhaus-Rattersdorf tritt am kommenden Freitag bei der Zweitvertretung vom SC Bad Sauerbrunn an, Neudörfl empfängt am selben Tag den ASK Marz.

"Der Sieg geht für mich in Ordnung, wir waren über die 90 Minuten das kompaktere und bessere Team", so Neudörfls Sektionsleiter.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – Neudörfl, 1:4 (1:2)

65 Matthias Mueller 1:4

60 Mischiko Gotsiridse 1:3

41 Roland Szabo 1:2

29 Matthias Mueller 0:2

18 Matthias Mueller 0:1