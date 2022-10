Die SV 7023 Z-S-P bricht bei Oberpullendorf ein und geht mit 4 Toren unter

Details Montag, 17. Oktober 2022 23:46

Mit 0:4 verlor die SV 7023 Z-S-P am vergangenen Freitag deutlich gegen Oberpullendorf. Oberpullendorf ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte einen klaren Erfolg, dieser wurde jedoch erst in der zweiten Halbzeit sehr deutlich.

Oberpullendorf hatte den besseren Start ins Spiel. Die Hausherren ging durch Rene Sturm in der 21. Minute in Führung. Bis zum Abpfiff des ersten Durchgangs wurden keine Tore mehr geschossen und so traten die Mannschaften den Gang in die Kabinen an, im zweiten Durchgang verflachte das Spiel dann etwas, erst gegen Ende kamen die Oberpullendorfer dann wieder auf.

3 Treffer zum Ende

Das Spiel plätscherte lange Zeit dahin, ehe dann die Oberpullendorfer ernst machten. Für das 2:0 von Oberpullendorf zeichnete Danijel Trajilovic verantwortlich (74.). Für ruhige Verhältnisse sorgte dann Adam Csire, als er das 3:0 für die Heimmannschaft besorgte (77.). Sturm gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Oberpullendorf (82.). Letztlich feierte so Oberpullendorf gegen die SV 7023 Z-S-P nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg. Die SV 7023 Z-S-P findet sich derzeit in der unteren Tabellenhälfte wieder: Da die SV 7023 Z-S-P insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. Am kommenden Freitag trifft Oberpullendorf auf Draßmarkt, die SV 7023 Z-S-P spielt tags darauf gegen den ASK Neutal.

II. Liga Mitte: Oberpullendorf – SV 7023 Z-S-P, 4:0 (1:0)

82 Rene Sturm 4:0

77 Adam Csire 3:0

74 Danijel Trajilovic 2:0

21 Rene Sturm 1:0