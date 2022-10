Steinberg obenauf im Topspiel gegen Lackenbach

Details Dienstag, 25. Oktober 2022 14:37

Topspiel in der II.Liga Mitte! Lackenbach büßte mit der 1:2-Niederlage gegen den SV Steinberg die Tabellenführung ein. Beobachter hatten beiden Mannschaften im Vorfeld gleich gute Siegchancen eingeräumt – doch nur eine wusste sich knapp durchzusetzen, das Spitzenspiel hielt jedoc, was es versprach.

Lackenbach hatte den besseren Start ins Spiel. Nemanja Stanimirovic traf vor 352 Zuschauern nach 25 Minuten zur Führung für Lackenbach, er verwertete einen Stanglpass von Witteveen mustergültigst zur Führung. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging, im zweiten Durchgang sollten die Steinberger dann jedoch Gas geben.

Horvath als Matchwinner

Denn zu Beginn des zweiten Durchgangs schockten die Gäste Lackenbach mit einem raschen Doppelschlag. Mit zwei schnellen Toren (50./53.) zum 2:1 schockte Gergely Horvath Lackenbach und drehte das Spiel, beim ersten Treffer sagte er Danke nach einem Stanglpass, beim zweiten Tor schlenzte er den Ball sehenswert ins lange Eck. Bis zum Ende blieb es dann spannend in einem wirklich guten Spiel. Mit dem Schlusspfiff durch den Referee gewann Steinberg dann aber gegen Lackenbach im Topspiel und übernimmt damit die Tabellenführung von den Lackenbachern. Der Dreier gegen Lackenbach beförderte den SV Steinberg an die Spitze der II. Liga Mitte. Prunkstück von Steinberg ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst 13 Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. Lackenbach tritt am Samstag, den 29.10.2022, um 17:00 Uhr, beim Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I an. Einen Tag später (15:00 Uhr) empfängt der SV Steinberg den SV Oberloisdorf.

"Es war ein tolles Spiel gegen einen wirklich guten Gegner, dass man man wirklich anerkennen", so Steinbergs Obmann Manfred Schmidt.

II. Liga Mitte: Lackenbach – SV Steinberg, 1:2 (1:0)

53 Gergely Horvath 1:2

50 Gergely Horvath 1:1

25 Nemanja Stanimirovic 1:0