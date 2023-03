Forchtenstein unterliegt Rohrbach zur Frühjahrs-Einkehr deutlich

Details Montag, 06. März 2023 16:56

Rohrbach siegte im ersten Bewerbsspiel des Kalenderjahres mit 4:1 auswärts in Forchenstein, dies im Zuge der 16. Runde in der II. Liga Mitte. Ausschlaggebend dafür war vor allem eine deutlich zwingendere Chancenverwertung im zweiten Durchgang. Wie schon im Hinspiel, das mit 2:0 an die Rohrbacher ging, behalten die Gäste damit die Oberhand im direkten Duell und stellen an den Anschluss ans Tabellenmittelfeld wieder her.

Ausgeglichener erste, einseitiger zweiter Durchgang

In Abschnitt eins kommt das Match noch relativ ausgeglichen daher, geht Forchenstein nach einem fein vorgetragenen Vorstoß durch Dominik Simon sogar mit 1:0 in Front (20.). Als es schon nach einer Pausenführung der Heimmanschaft roch, verwandelte Daniel Tomassovits einen Elfmeter zum 1:1. Nach dem Seitenwechsel geigten die Gäste auf, schlugen in Minute 48 durch Alex Damasdi zu und bogen damit auf die Siegerstraße ab. In der Schlussphase stellte Radomir Jovanovic mit einem Doppelpack nach jeweils einem Konter den Kantersieg sicher.

Sechs Siege, zwei Remis und acht Niederlagen stehen bei den Hausherren nach der Runde zu Buche, während Rohrbach bei acht Siegen, einem Remis und sieben Niederlagen hält.

SV Rohrbach setzte sich mit diesem Sieg von Forchtenstein ab und nimmt nun mit 25 Punkten den achten Rang ein, während die Heimmannschaft weiterhin 20 Zähler auf dem Konto hat und den elften Tabellenplatz einnimmt.

Am kommenden Samstag trifft Forchtenstein auf Oberpullendorf, Rohrbach spielt tags zuvor gegen SV Steinberg.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – SV Rohrbach, 1:4 (1:1)

90 Radomir Jovanovic 1:4

80 Radomir Jovanovic 1:3

48 Alex Damasdi 1:2

45 Daniel Tomassovits 1:1

20 Dominik Simon 1:0

