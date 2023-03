Später Siegtreffer hält Lackenbach in Schlagdistanz zur Tabellenspitze

Details Samstag, 11. März 2023 19:42

Spät aber doch wurde Lackenbach am Samstagnachmittag im Zuge des 17. Spieltages der Favoritenrolle gegen Neutal gerecht und feierte einen 2:1-Heimerfolg, der die Hausherren in Schlagdistanz zum Leader hält. Das Hinspiel war mit einer 0:5-Klatsche für Neutal geendet.

1:1 zur Pause wird von spätem Siegtreffer gefolgt

In einer über weite Teile ausgeglichenen ersten Spielhälfte besorgte Noah Exel bereits in der 9. Minute das 1:0 für die Hausherren, die als klarer Favorit ins Spiel gestartet waren. Nachdem beide Mannschaften hier und da ein paar Möglichkeiten vorfanden, stellte Jan Reisenhofer in Minute 27 den Ausgleichstreffer sicher, der mit dem 1:1-Pausenstand einherging.

Nach dem Seitenwechsel flaute das Ganze offensiv ein wenig ab und als alles schon an eine Punkteteilung glaubte, stach in den Reihen des Gastgebers doch noch einer zu: David Witteveen lässt die Fans in Minute 83 jubeln und stellt den 2:1-Endstand sicher.





Nach 17 absolvierten Spielen stockt Lackenbach sein Punktekonto bereits auf 34 Zähler auf und hält damit auf dem starken dritten Platz, nur zwei Punkte hinter dem Spitzenreiter, der allerdings ein Spiel weniger verbucht. Insgesamt hält Lackenbach bei elf Siegen und einem Remis, während es fünf Niederlagen setzte.

ASK Neutal führt mit 25 Punkten die zweite Tabellenhälfte an. Sieben Siege, vier Remis und sechs Niederlagen hat Neutal derzeit auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Lackenbach ist Neudörfl (Samstag, 16:00 Uhr). Neutal misst sich am selben Tag mit SV Oberloisdorf (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: Lackenbach – ASK Neutal, 2:1 (1:1)

83 David Witteveen 2:1

27 Jan Reisenhofer 1:1

9 Noah Exel 1:0

