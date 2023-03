Oberloisdorf verpasst Tabellenführer Marz eine 4:1 Klatsche

Details Montag, 13. März 2023 08:00

Der SV Oberloisdorf empfing am Sonntagnachmittag den frisch gekürten Tabellenführer ASK Marz zum Meisterschaftsspiel der 17. Runde in der II. Liga Mitte. Die Hausherren benötigen Punkte, um nicht in die Nähe der Gefahrenzone zu kommen. Der Gast aus Marz, der in dieser Saison noch nie Unentschieden gespielt hat, benötigte einen Sieg, um die Tabellenführung zu verteidigen. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung überraschten die Heimischen den Tabellenführer, der heute nicht seinen besten Tag hatte, und bezwangen ihn klar mit 4:1. Mit diesem Sieg konnten sich die Hausherren etwas von der Gefahrenzone der Tabelle absetzen.

Frühes Führungstor der Hausherren

Besser konnte der Beginn der Partie für die Heimischen nicht sein, denn in der 7. Minute zeigte Schiedsrichter Naci Özdemir nach einem Foulspiel im Strafraum der Auswärtigen auf den Punkt und den Penalty verwandelte Erik Nemeth bombensicher zur 1:0 Führung für die Hausherren. In der Folge hatten die Gäste mehr vom Spiel und sie kamen auch in der 28. Minute durch Szilard Köfarago zum Ausgleichstreffer. Der Tabellenführer beherrschte bis zum Pausenpfiff die Partie, ohne aber einen weiteren Treffer zu erzielen, somit wurden mit dem 1:1 Remis die Seiten gewechselt.

Oberloisdorf macht den Sack zu

Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit hatten die Gäste leichte Vorteile, aber machten es die Hausherren effizienter, in der 51, Minute, nach einem Corner gab es ein Gestocher im Strafraum der Auswärtigen und Cristian-Nicolae Fara bugsierte das Leder über die Torlinie zur 2:1 Führung. Auf den Geschmack gekommen, legten die Gastgeber nach, nur acht Minuten später war es Gergö Nemeth, der mit einer Granate aus 20 Metern ins Kreuzeck auf 3:1 erhöhte. In der 67. Minute machten die Einheimischen mit dem 4:1 den Deckel darauf, als Manuel Steinwendter eine Flanke von Erik Nemeth gekonnt annahm und das Leder im Gehäuse der Gäste unterbrachte.

Stimme zum Spiel

Manuel Pratscher, Obmann SV Oberloisdorf:

Heute haben wir endlich das gezeigt, was wir können. Wir sind in der Offensive eine starke Mannschaft und wir hatten das Glück, dass Marz heute nicht ihren besten Tag gehabt hat. Mit diesem Sieg haben wir und eine wenig vom Tabellenkeller absetzten können.

