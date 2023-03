Neudörfl feiert überraschend klaren Heimsieg gegen Lackenbach

Details Sonntag, 19. März 2023 09:05

Auf dem Papier der Favorit, auf dem Platz der Unterlegene: Lackenbach patzte am Samstagnachmittag im Zuge der 18. Runde in der II. Liga Mitte bei Neudörfl überraschend deutlich mit 0:3 und verpasst damit den Anschluss an die Tabellenführung. Das Hinspiel hatte beim 3:1 mit Lackenbach seinen Sieger gefunden.

Neudörfl geigt in Akt eins auf

Für den Gast lief vor 225 Zuschauern wenig rund: Lackenbach geriet schnell in Rückstand. Bereits mit der ersten Möglichkeit lancierten die Hausherren durch Matthias Müller das 1:0 (4.). Für das 2:0 von Neudörfl zeichnete Tobias Gersch verantwortlich (22.). Noch vor der Halbzeit legte das Heimteam in Person von Lukas Grabenwöger seinen dritten Treffer nach (40.) - damit war dieses Spiel eigentlich schon vor dem Seitenwechsel entschieden. Der Halbzeitstand entsprach demzufolge auch dem Endstand, da ein Comeback Lackenbachs ausblieb.

Neudörfl sprang mit diesem Erfolg auf den zehnten Platz. Neudörfl verbuchte insgesamt sieben Siege, drei Remis und acht Niederlagen.

Mit dieser Pleite lassen die Gäste den Anschluss an die Tabellenspitze ein wenig abreißen. Elf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat Lackenbach momentan auf dem Konto.

Am kommenden Sonntag trifft Neudörfl auf SV Oberloisdorf, Lackenbach spielt tags zuvor gegen die Reserve von SC Bad Sauerbrunn.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Lackenbach, 3:0 (3:0)

40 Lukas Grabenwoeger 3:0

22 Tobias Gersch 2:0

5 Matthias Mueller 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei