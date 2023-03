Draßmarkt zelebriert Last-Minute-Sieg bei Forchenstein

Details Sonntag, 19. März 2023 09:11

Erst tief in der Schlussphase wurde Draßmarkt seiner Favoritenrolle bei Forchenstein am Samstagnachmittag gerecht, zelebrierten die Gäste dank eines Treffers in der Nachspielzeit einen 2:1-Auswärtssieg. Im Hinspiel wurde Forchtenstein mit 0:7 abgeschossen.

Treiber sei Dank - Lucky Punch in der Nachspielzeit

Das Heimteam ging durch Andreas Huber in der 17. Minute in Führung. Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (45.) traf Andreas Krutzler zum Ausgleich für Draßmarkt, was gleichbeudent mit dem Pausenstand war. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Als alles schon an die in Summe leistungsgerechte Punkteteilung glaubte, besorgte Florian Treiber in der Nachspielzeit mit dem Lucky Punch noch den Siegtreffer der Gäste.

Die Defensive von Forchtenstein muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 43-mal war dies der Fall. Mit nun schon zehn Niederlagen, aber nur sechs Siegen und zwei Unentschieden bleiben die Hausherren weiter im hinteren Tabellendrittel. Die Niederlage gegen Draßmarkt war bereits die dritte am Stück in der Liga.

Draßmarkt ist nach diesem Triumph bis auf Weiteres auf die sechste Position vorgerückt. Für hohen Unterhaltungswert war in den bisherigen Spielen der Gäste stets gesorgt, mehr Tore als Draßmarkt (50) markierte nämlich niemand in der II. Liga Mitte. Draßmarkt verbuchte insgesamt acht Siege, fünf Remis und fünf Niederlagen.

Forchtenstein tritt kommenden Samstag, um 17:00 Uhr, bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an. Einen Tag später empfängt Draßmarkt SV Steinberg.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – Draßmarkt, 1:2 (1:1)

91 Florian Treiber 1:2

45 Andreas Krutzler 1:1

17 Andreas Huber 1:0

