Oberpullendorf weiterhin im Flow: 1:0 Derby-Sieg gegen Lockenhaus-Rattersdorf

Der SC Oberpullendorf hat zum Beginn der Rückrunde das Punktemaximum erkämpft, drei Spiele, drei Siege waren das Ergebnis. Nun kommt der SC Lockenhaus-Rattersdorf zum Dervy in der 19. Runde der II. Liga Mitte, der sehr bescheiden in die Frühjahrssaison gestartet ist. In einer kampfbetonten Partie waren schlussendlich die Hausherren mit dem frühen Treffer zum 1:0 die glücklichen Sieger und zogen jetzt an dem Tabellennachbarn vorbei auf den 5. Platz des Rankings.

Blitztor der Hausherren

Kaum hatten sich die Zuschauer auf ihren Plätzen eingefunden, klingelt es im Kasten der Gäste. Nach einem Eckball wurde die Flanke mit dem Kopf verlängert und am langen Eck stand Balazs Batizi-Pócsi goldrichtig und köpfte aus kurzer Distanz in der 2. Minute zum 1:0 für die Hausherren ein. In der Folge hatten die Heimischen mehr vom Spiel, kamen zu einigen guten Tormöglichkeiten durch Rene Sturm, Milan Tarlosi und Balazs Batizi-Pócsi, aber sie konnten diese Chancen nicht in Tore ummünzen. Auch die Gäste kamen durch vereinzelte, gefährliche Konter zu ihren Torchancen, eine davon vergab Roland Szabo, als er eine Kopfballverlängerung von Mate Hanzl aus kurzer Entfernung nicht im Tor der Einheimischen unterbrachte. Mit der knappen 1:0 Führung der Hausherren wurden die Seiten gewechselt.

Viele Halbchancen prägten das Spiel

In der Halbzeitpause brachte Trainer Edi Stössl zwei neue Offensivkräfte, stellte das System um, damit seine Mannschaft mehr Power bringt. Diese Umstellung brachte aber nicht den gewünschten Erfolg, sodass die Hausherren weiterhin mehr Ballbesitz hatten und weiterhin einige gute Torchancen vergaben. So musste die Truppe von Trainer Behaija Fejzic bis zum Schlusspfiff um den Sieg bangen.

Stimmen zum Spiel

Behaija Fejzic, Trainer SC Oberpullendorf:

„Es war ein spannendes, abwechslungsreiches Derby, welches zeitweise sehr intensiv war. Leider haben wir viele guten Torchancen vergeben, im Endeffekt ein verdienter Sieg meiner Mannschaft.“

Edi Stössl, Trainer SC Lockenhaus-Rattersdorf:

„Schlechter hätten wir nicht starten können, in der 2. Minute das 0:1 zu bekommen, im Anschluss daran waren die Hausherren schon die bessere Mannschaft. In der zweiten Halbzeit habe ich zwei Offensivspieler gebracht, es hat aber trotzdem nicht gereicht. Heute wollte uns kein gutes Kombinationsspiel gelingen, der Sieg der Hausherren geht in Ordnung.“

