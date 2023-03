Arbeitssieg: Lackenbach hat mit Bad Sauerbrunn II ordentlich Mühe, siegt mit 4:3

Details Sonntag, 26. März 2023 09:26

Lackenbach und die zweite Mannschaft von Bad Sauerbrunn lieferten sich im Zuge der 19. Runde ein wahres Torfestival, das schließlich mit 4:3 endete. Die Ausgangslage sprach für Lackenbach, was sich mit einem knappen Sieg auch bestätigte. Das Heimteam war aus dem Hinspiel als Sieger hervorgegangen und hatte sich mit 3:1 durchgesetzt.

Blitzstart des Underdogs

Bad Sauerbrunn II erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Oliver Ilkoski traf in der dritten Minute zur frühen Führung. Bereits in der elften Minute erhöhte Manuel Gausch den Vorsprung des Gasts auf 2:0, der damit die Hausherren völlig am falschen Fuß erwischte. Ahmet Mehic schoss für Lackenbach in der 37. Minute das erste Tor, welches erste Anzeichen eines Turnarounds aufkommen ließ. Mit einem schnellen Doppelpack (40./42.) zum 3:2 schockte David Witteveen SC Bad Sauerbrunn II und drehte das Spiel zugunsten der Heimischen noch vor dem Kabinengang. Lackenbach nahm die knappe Führung mit in die Kabine.

Weiterhin hoher Unterhaltungswert

Nach der Pause geht's weiter unterhaltsam zur Sache. Manuel Halper witterte seine Chance und schoss den Ball zum 4:2 für Lackenbach ein (61.) - ein Treffer, das zumindest Anzeichen einer Vorentscheidung aufkommen ließ. Kurz vor Ultimo war noch Julian Loos zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von Bad Sauerbrunn II verantwortlich (90.) - das 4:3 kam letzten Endes aber zu spät, der Heimsieg behielt Gültigkeit.

Lackenbach machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz zwei. Die Saisonbilanz von Lackenbach sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei zwölf Siegen und einem Unentschieden büßte Lackenbach lediglich sechs Niederlagen ein.

Sechs Siege, vier Remis und neun Niederlagen hat Bad Sauerbrunn II momentan auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft Lackenbach auf SV 7023 Z-S-P, SC Bad Sauerbrunn II spielt am selben Tag gegen SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: Lackenbach – SC Bad Sauerbrunn II, 4:3 (3:2)

90 Julian Loos 4:3

61 Manuel Halper 4:2

42 David Witteveen 3:2

40 David Witteveen 2:2

37 Ahmet Mehic 1:2

11 Manuel Gausch 0:2

3 Oliver Ilkoski 0:1

