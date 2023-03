Oberpetersdorf macht mit Forchenstein kurzen Prozess

Details Sonntag, 26. März 2023 09:41

Mit 0:3 verlor Forchtenstein am vergangenen Samstag deutlich gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. Damit wurde Oberpetersdorf/Schw. der Favoritenrolle vollends gerecht und feierten im Zuge der 19. Runde einen souveränen Heimerfolg. Das Hinspiel hatte Forchtenstein knapp für sich entschieden und mit 1:0 gewonnen.

Klare Angelegenheit für die Heim-Elf

Martin Bito brachte FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in der 26. Minute in Front - schon zuvor gab es hier und da einige wenige Einschussmöglichkeiten. Forchtenstein war gewillt auszugleichen, bis zum Seitenwechsel sprang jedoch nichts Zählbares mehr heraus. Bito schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft nach exakt einer Stunde Spielzeit auf die Siegerstraße (60.). Lukas Kubus stellte schließlich in der 80. Minute den 3:0-Sieg für Oberpetersdorf/Schwarzenb. sicher. Ein starker Auftritt gepaart mit defensiver Grundstabilität ermöglichte der Heimmannschaft am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Forchtenstein.

Mit dem Zu-null-Sieg festigte Oberpetersdorf/Schw. die Position im oberen Tabellendrittel. Die Hausherren verbuchten insgesamt zehn Siege und vier Remis und mussten fünf Niederlagen hinnehmen.

Mit nun schon elf Niederlagen, bei zeitgleich sechs Siegen und zwei Unentschieden stehen die Gäste vorerst auf Rang 13 der Tabelle.

Am kommenden Sonntag trifft FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach auf SV Steinberg, Forchtenstein spielt tags zuvor gegen ASV Pöttsching.

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Forchtenstein, 3:0 (1:0)

80 Lukas Kubus 3:0

60 Martin Bito 2:0

26 Martin Bito 1:0

