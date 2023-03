Pilgersdorf holt "Big Points" gegen numerisch unterlegenen ASK Neutal

Details Sonntag, 26. März 2023 09:50

Pilgersdorf konnte am Samstagnachmittag im Zuge der 19. Runde ein kräftiges Lebenszeichen entsenden und als im hinteren Tabellensegment befindliches Team einen immens wichtigen 3:1-Erfolg über Neutal einfahren. Im Hinspiel hatte ASK Neutal einen 3:1-Sieg für sich verbucht.

Rote Karte als Knackpunkt

Die erste Hälfte gehörte von den spielerischen Akzenten her anfänglich eher den Hausherren, die sich in Minute 21 durch Lajos Szabo auch mit dem Führungstreffer belohnten. Trotz Halbchancen hier und da ging es mit dem 1:0 in die Pause. Nach dem Seitenwechsel gelang Neutal durch David Kondrlik zwar der Ausgleichstreffer, doch mussten die Gäste nach einer Stunde auf Csaba Somogyi verzichten - er sah glatt Rot! Damit nahm das Unheil aus Sicht der Gäste seinen Lauf - Adam Csire sorgt mit seinem Doppelpack in den Minuten 68 und 93 für den 3:1-Endstand.

In dieser Saison sammelte Pilgersdorf bisher fünf Siege und kassierte 14 Niederlagen. Pilgersdorf befindet sich auf Kurs, will aus dem Tabellenkeller entwischen und holte in den vergangenen fünf Spielen neun Punkte.

Mit 26 Zählern aus 19 Spielen steht Neutal momentan im Mittelfeld der Tabelle. Sieben Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen haben die Gäste momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Pilgersdorf ist Neudörfl (Samstag, 16:00 Uhr). ASK Neutal misst sich am selben Tag mit SV Rohrbach (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: Pilgersdorf – ASK Neutal, 3:1 (1:0)

93 Adam Csire 3:1

68 Adam Csire 2:1

59 David Kondrlik 1:1

21 Lajos Szabo 1:0

