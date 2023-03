Lucky Punch: Oberloisdorf triumphiert gegen Neudörfl im Finish

Details Sonntag, 26. März 2023 18:32

Am Sonntagnachmittag standen sich Oberloisdorf und Neudörfl im Zuge der 19. Runde in der II. Liga Mitte gegenüber - die Hausherren konnten sich dabei dank eines 2:1-Erfolges auf den längeren Ast setzen. Der entscheidende Treffer aber fiel erst tief in der Nachspielzeit. Neudörfl war im Hinspiel gegen Oberloisdorf in allen Belangen überlegen gewesen und hatte einen 7:1-Sieg eingefahren.

Spannung bis zum Schluss

Manuel Steinwendter brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von SV Oberloisdorf über die Linie (34.) - nach einem Eckball von der linken Seite bugsierte er die Kugel flach ins Eck und stellte den ersten Treffer des Nachmittags sicher. Das Heimteam führte zur Halbzeit knapp mit einem Tor Vorsprung. Den Ausgleichstreffer hatte Neudörfl in der 57. Minute im Repertoire, als Samuel Glöckel via Elfmeter zum 1:1 trifft. Alle Zeichen standen bereits auf Remis, als Erik Nemeth Oberloisdorf mit seinem Torerfolg in der Nachspielzeit den 2:1-Heimsieg sicherstellte - nach einem schönen Solo von Lazar staubt Nemeth in der Box aus kurzer Distanz ab.

SV Oberloisdorf machte im Klassement Boden gut und steht nun auf Rang zehn. Die Stärke von Oberloisdorf liegt in der Offensive – mit insgesamt 40 erzielten Treffern. Sechs Spiele währt bereits die Serie, in der SV Oberloisdorf ungeschlagen ist.

Neudörfl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang elf. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sieben Siege ein.

Nächster Prüfstein für Oberloisdorf ist die Zweitvertretung von SC Bad Sauerbrunn (Samstag, 16:30 Uhr). Neudörfl misst sich am selben Tag mit Pilgersdorf (16:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Neudörfl, 2:1 (1:0)

92 Erik Nemeth 2:1

57 Samuel Gloeckel 1:1

34 Manuel Steinwendter 1:0

