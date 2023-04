Sieben Spiele ohne Pleite: Oberpetersdorf auch gegen Lockenhaus-Rattersdorf siegreich

Details Samstag, 08. April 2023 09:03

Oberpetersdorf/Schwarzenb. kam am Freitag zu einem 2:1-Erfolg gegen SC Lockenhaus-Rattersdorf, als man sich im Zuge der 21. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel war mit einer 1:5-Klatsche für Lockenhaus/Rattersdorf geendet.

Spiel gedreht

Marcel Art ließ sich in der 16. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 1:0 für den Gast - damit ging der vermeintliche Underdog in Front. Für das 1:1 von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach zeichnete Mark Nemeth verantwortlich (27.). Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff in den Kabinentrakt. Martin Bito entwickelte sich final zum Matchwinner, als dieser den Schlusspunkt setzt und den 2:1-Siegtreffer der Heimmannschaft herbeiführte (73.).

Die Defensive von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (23 Gegentreffer) gehört zum Besten, was die II. Liga Mitte zu bieten hat. Der Hausherr knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Oberpetersdorf/Schw. zwölf Siege, vier Unentschieden und kassierte nur fünf Niederlagen.

Die Rückrunde verlief für SC Lockenhaus-Rattersdorf bisher nicht besonders gut. In den sechs Spielen siegte man noch kein einziges Mal. Neun Siege, drei Remis und neun Niederlagen hat SC Lockenhaus-Rattersdorf momentan auf dem Konto.

Nächster Prüfstein für Oberpetersdorf/Schwarzenb. ist ASK Marz (Freitag, 19:30 Uhr). Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I misst sich am selben Tag mit ASV Pöttsching (20:00 Uhr).

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I, 2:1 (1:1)

73 Martin Bito 2:1

27 Mark Nemeth 1:1

16 Marcel Art 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei