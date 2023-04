Steinberg wird Favorientenrolle bei Pöttsching gerecht

Details Samstag, 08. April 2023 09:08

Am Freitagabend gelang dem SV Steinberg ein überzeugender 3:0-Auswärtserfolg bei ASV Pöttsching. Dieses Match ging im Zuge der 21. Runde über die Bühne. Die Gäste waren im Hinspiel gegen Pöttsching in allen Belangen überlegen gewesen und hatten einen 6:1-Sieg eingefahren.

Klare Angelegenheit

Steinberg erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Detre Horvath traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Weitere Tore gab es bis zum Pausenpfiff nicht und so ging es mit der Führung von SV Steinberg in die Kabine. Horvath schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (55.). Den Schlusspunkt, ergo den Treffer zum 3:0, erzielte Gergely Horvath in der 67. Minute. Diesen Erfolg brauchten die Gäste im Abspann souverän ins Trockene.

Die deutliche Niederlage verschärft die Situation der Heimmannschaft immens. Ein ums andere Mal wurde die Abwehr von Pöttsching im bisherigen Saisonverlauf an ihre Grenzen gebracht. Die 52 kassierten Treffer sind der schlechteste Wert der II. Liga Mitte. Nun musste sich ASV Pöttsching schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Dem gegenüber stehen fünf Siege und drei Remis.

Mit dem Erfolg in der Tasche rutschte Steinberg im Klassement nach vorne und belegt jetzt den vierten Tabellenplatz. SV Steinberg knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte Steinberg elf Siege, vier Unentschieden und kassierte nur sechs Niederlagen.

ASV Pöttsching tritt kommenden Freitag, um 20:00 Uhr, bei Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I an. Zwei Tage später empfängt SV Steinberg Forchtenstein.

II. Liga Mitte: ASV Pöttsching – SV Steinberg, 0:3 (0:1)

67 Gergely Horvath 0:3

55 Detre Horvath 0:2

5 Detre Horvath 0:1

