Dank starker Schlussphase: Klarer Heimsieg für Rohrbach gegen Neudörfl

Details Samstag, 08. April 2023 09:11

Am Freitagabend gelang dem SV Rohrbach im Spiel gegen Neudörfl ein 3:0-Heimsieg, der dank dreier Treffer binnen acht Minuten herbeigeführt wurde. Das Hinspiel war eine Demonstration von Neudörfl gewesen, als man die Partie mit 4:0 für sich entschieden hatte.

Acht Minuten für drei Tore

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Alex Damasdi brach für SV Rohrbach den Bann und markierte in der 74. Minute die Führung. Dann ging es Schlag auf Schlag: Andreas Mihalits erhöhte den Vorsprung der Gastgeber nach 80 Minuten auf 2:0. Martin Gosztola legte in der 82. Minute zum 3:0 für Rohrbach nach und setzte den Schlusspunkt. Am Schluss siegte SV Rohrbach gegen Neudörfl souverän.

Nachdem Rohrbach die Hinserie auf Platz acht abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle belegt SV Rohrbach aktuell den dritten Rang. Trotz des Sieges bleibt Rohrbach auf Platz sechs. Insgesamt hat der Gastgeber nun schon elf Siege und zwei Remis auf dem Konto, während es erst acht Niederlagen setzte.

Neudörfl findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang zwölf. Der Gast verbuchte insgesamt sieben Siege, vier Remis und zehn Niederlagen.

Am nächsten Freitag reist Rohrbach zur Reserve von SC Bad Sauerbrunn, zeitgleich empfängt Neudörfl Oberpullendorf.

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Neudörfl, 3:0 (0:0)

82 Martin Gosztola 3:0

80 Andreas Mihalits 2:0

74 Alex Damasdi 1:0

