Forchenstein entkommt Niederlage gegen Schlusslicht SV 7023 Z-S-P nur knapp

Ein 2:2-Unentschieden ist das Ergebnis der Begegnung von Forchtenstein gegen SV 7023 Z-S-P, als man sich am Samstagnachmittag unter dem Deckmantel von Spieltag 21 die Ehre gab. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. Im Hinspiel hatte beim Endstand von 1:1 kein Sieger ermittelt werden können.

Später Ausgleich bringt Forchenstein Punktgewinn

Forchtenstein geriet schon in der zehnten Minute in Rückstand, als Frantisek Nagy das schnelle 1:0 für SV 7023 Z-S-P erzielte. Allzu lange währte die Freude in den Reihen der Gäste aber nicht: Dominik Simon war es, der in der 26. Minute den Ball im Gehäuse unterbrachte und den 1:1-Ausgleichstreffer erzielte. Ehe es in die Kabinen ging, markierte Nagy das 2:1 für den Gast (40.) - ein mental äußerst günstiger Zeitpunkt für einen neuerlichen Führungstreffer. Zur Pause war das Schlusslicht auf Kurs in Richtung Dreipunkter und verbuchte eine knappe Führung. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete David Marin mit seinem Treffer aus der 87. Minute verantwortlich und rettete Forchenstein damit zumindest einen Zähler. Letztlich gingen Forchtenstein und SV 7023 Z-S-P mit jeweils einem Punkt auseinander.

Zu mehr als Platz 13 reicht die Bilanz von Forchtenstein derzeit nicht. Die Defensive von Forchtenstein muss bis dato zu viele Gegentreffer verschmerzen – bereits 48-mal war dies der Fall. Sechs Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Ausbaufähig: In den letzten fünf Partien kam Forchtenstein auf insgesamt nur zwei Punkte.

Nachdem SV 7023 Z-S-P die Hinserie auf Platz 15 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt SV 7023 Z-S-P aktuell den zehnten Rang. Drei Siege, fünf Remis und 13 Niederlagen hat SV 7023 Z-S-P derzeit auf dem Konto.

Forchtenstein stellt sich am Sonntag (16:30 Uhr) bei SV Steinberg vor, einen Tag vorher und zur selben Zeit empfängt SV 7023 Z-S-P SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: Forchtenstein – SV 7023 Z-S-P, 2:2 (1:2)

87 David Marin 2:2

40 Frantisek Nagy 1:2

26 Dominik Simon 1:1

10 Frantisek Nagy 0:1

