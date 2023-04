Patzer des Leaders nur bedingt genützt: Lackenbach mit Remis bei Oberloisdorf

Details Sonntag, 09. April 2023 09:03

Im Spiel von Oberloisdorf gegen Lackenbach gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte beim Stand von 3:3, damit haben die Gäste den Ausrutscher von Leader Marz bei Draßmarkt nur bedingt ausgenützt. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Erfolg für Lackenbach geendet.

Nichts für schwache Nerven

Die Führung der Gäste stellte David Witteveen sicher. Der Angreifer traf vor 181 Zuschauern zum 1:0. In der 26. Minute erhöhte Nemanja Stanimirovic auf 2:0 für Lackenbach und ließ den Gast damit früh an eine Vorentscheidung denken. Wenig später behauptete sich Oberloisdorf gegen die Hintermannschaft von Lackenbach und besorgten den Anschlusstreffer - Gergö Nemeth war zur Stelle. Neuer Spielstand: 1:2 (34.). Zum psychologisch wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Halbzeit (44.) traf Erik Nemeth zum Ausgleich für SV Oberloisdorf. Zur Pause stand ein Unentschieden, und für beide Mannschaften war noch alles drin. Ionut-Andrei Lazar versenkte die Kugel zum 3:2 (49.) und sorgte damit direkt nach dem Seitenwechsel für den Turnaround der Heim-Elf. Für das dritte Tor von Lackenbach war Ahmet Mehic verantwortlich, der in der 77. Minute das 3:3 besorgte. Am Ende stand es zwischen Oberloisdorf und Lackenbach pari.

54 Gegentreffer – kein Team der II. Liga Mitte fing sich bislang mehr Tore ein als der Gastgeber. Sieben Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat SV Oberloisdorf momentan auf dem Konto.

Sicherlich ist das Ergebnis für Lackenbach nicht zufriedenstellend, der Rückstand auf den Leader beträgt nun vier Zähler. Aber zumindest verteidigte man den zweiten Rang. Offensiv sticht Lackenbach in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 44 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist. 13 Siege, zwei Remis und sechs Niederlagen hat Lackenbach derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag trifft SV Oberloisdorf auf SV 7023 Z-S-P, Lackenbach spielt tags zuvor gegen Pilgersdorf.

II. Liga Mitte: SV Oberloisdorf – Lackenbach, 3:3 (2:2)

77 Ahmet Mehic 3:3

49 Ionut-Andrei Lazar 3:2

44 Erik Nemeth 2:2

34 Gergoe Nemeth 1:2

26 Nemanja Stanimirovic 0:2

3 David Witteveen 0:1

