Deutliche Angelegenheit: Pilgersdorf gewinnt bei Lackenbach

Details Samstag, 15. April 2023 10:54

Trotz eines satten tabellarischen Vorsprungs auf Pilgersdorf hatte Lackenbach klar das Nachsehen und verlor das Match am Freitagabend mit 0:3, als man sich auf nassem Terrain im Zuge der 22. Runde gegenüberstand. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Der Gastgeber hatte mit 3:2 die Oberhand behalten.

Später Treffer in Akt eins leidet Auswärtserfolg ein

Adam Csire markierte vor 190 Zuschauern die Führung für Pilgersdorf zu einem mental äußerst guten Zeitpunkt (44.), indem er den gegnerischen Schlussmann sehenswert überhob und mit dem Knie einschob. Zur Pause hatte der Gast eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Julian Schwarz trug sich in der 70. Spielminute in die Torschützenliste ein und stellte auf 0:2, nachdem er einen herrlichen Ball in die Schnittstelle mustergültig verwerten konnte. Maximilian Janitsch machte eine Aufholjagd seiner Mannschaft noch schwieriger, indem der Verteidiger die Ampelkarte kassierte (70.). Michael Kirnbauer besorgte in der Schlussphase schließlich den dritten Treffer für Pilgersdorf (84.), vollendet dieser nach einem Chip-Pass zum 0:3. Ein starker Auftritt ermöglichte Pilgersdorf am Freitag einen ungefährdeten Erfolg gegen Lackenbach.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Lackenbach in der Tabelle vorerst auf Rang zwei. Lackenbach verbuchte insgesamt 13 Siege, zwei Remis und sieben Niederlagen.

Nachdem Pilgersdorf die Hinserie auf Platz 16 abgeschlossen hatte, legte man im Verlauf eine ordentliche Schippe drauf. In der Rückrundentabelle besetzt Pilgersdorf aktuell den ersten Rang. Sieben Siege, ein Remis und 14 Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Lackenbach ist Pilgersdorf weiter im Aufwind.

Am kommenden Freitag trifft Lackenbach auf SV Rohrbach, Pilgersdorf spielt am selben Tag gegen SV Oberloisdorf.

II. Liga Mitte: Lackenbach – Pilgersdorf, 0:3 (0:1)

84 Michael Kirnbauer 0:3

70 Julian Schwarz 0:2

44 Adam Csire 0:1

