Gleich fünf Stück eingeschenkt: Neutal fertigt Draßmarkt ab

Details Sonntag, 16. April 2023 08:29

Am Samstagabend gelang dem ASK Neutal im Zuge der 22. Runde in der II. Liga Mitte einen klarer 5:0-Heimsieg über Draßmarkt. Das Hinspiel hatte mit einem 1:1-Remis geendet.

Klare Sache schon in Hälfte eins

Michael Trummer markierte den ersten Treffer des Abends, als er in Minute 23 mit dem 1:0 zur Stelle war. David Kondrlik beförderte das Leder zum 2:0 der Heimmannschaft über die Linie (26.). Maximilian Estl brachte ASK Neutal in ruhiges Fahrwasser, indem er das 3:0 erzielte (37.) und damit schon vor dem Kabinengang einen Hauch von Vorentscheidung versprühen ließ. Neutal dominierte den Gegner zur Pause nach Belieben und ging mit einer deutlichen Führung in die Kabine. Durch ein Eigentor von Mark Czingraber verbesserte ASK Neutal den Spielstand auf 4:0 für sich (47.). Michael Reiszner gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Neutal (89.), indem er vom Elfmeterpunkt zur Stelle war. Am Ende fuhr der Hausherr einen deutlichen und verdienten Kantersieg ein.

Für ASK Neutal ging es nach dem Erfolg in der Tabelle weder nach oben noch nach unten. Acht Siege, fünf Remis und neun Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Trotz der überraschenden Pleite bleibt Draßmarkt in der Tabelle stabil. Mit beeindruckenden 57 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der II. Liga Mitte, jedoch kam dieser gegen Neutal nicht voll zum Zug. Draßmarkt verbuchte insgesamt elf Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen.

Am kommenden Freitag tritt ASK Neutal bei FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach an, während Draßmarkt einen Tag später Neudörfl empfängt.

II. Liga Mitte: ASK Neutal – Draßmarkt, 5:0 (3:0)

89 Michael Reiszner 5:0

47 Eigentor durch Mark Czingraber 4:0

37 Maximilian Estl 3:0

26 David Kondrlik 2:0

23 Michael Trummer 1:0

