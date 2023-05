Deutlicher Heimsieg: Bad Sauerbrunn II triumphiert gegen Draßmarkt

Details Samstag, 29. April 2023 23:09

Am Samstagnachmittag gelang der zweiten Garnitur des SC Bad Sauberbrunn ein deutlicher 4:1-Heimerfolg über den SV Draßmarkt, als man einander im Rahmen der 24. Runde gegenüberstand. Im Hinspiel schienen die Tore beider Mannschaften beim 0:0 wie vernagelt gewesen.

Deckel direkt nach der Pause drauf

Gleich zu Spielbeginn traf Bad Sauerbrunn II zur frühen Führung (4.) - Ricardo Bartha machte aus Chance Nummer eins Treffer Nummer eins. Pierre Min Zhen Wang trug sich in der 27. Spielminute in die Torschützenliste ein und sorgte für das 2:0 für die Hausherren. Noch bevor es in die Halbzeit ging, war Christian Gschirtz mit dem 1:2 für Draßmarkt zur Stelle (42.) - zu einem vermeintlich perfekten Zeitpunkt. Zur Pause wusste SC Bad Sauerbrunn II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. In der 46. Minute brachte Oliver Ilkoski das Netz für das Heimteam zum Zappeln und ließ den Zwei-Tore-Vorsprung wieder Einzug halten. Timo Rzucidlo besorgte in der Schlussphase schließlich den vierten Treffer für Bad Sauerbrunn II (79.). Ein starker Auftritt ermöglichte Bad Sauerbrunn II am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Draßmarkt.

Die Leistungssteigerung von SC Bad Sauerbrunn II lässt sich in der Rückrundentabelle ablesen, wo Bad Sauerbrunn II einen deutlich verbesserten dritten Platz einnimmt. Die Hinserie schloss man auf Rang 13 ab. Der Hausherr bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem neunten Platz. Zehn Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über Draßmarkt ist Bad Sauerbrunn II weiter im Aufwind.

Durch diese Niederlage fällt Draßmarkt in der Tabelle auf Platz fünf zurück. Mit beeindruckenden 62 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der II. Liga Mitte, jedoch kam dieser gegen Bad Sauerbrunn II nicht voll zum Zug. Draßmarkt verbuchte insgesamt zwölf Siege, fünf Remis und sieben Niederlagen.

Nächster Prüfstein für SC Bad Sauerbrunn II ist FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach (Samstag, 18:00 Uhr). Draßmarkt misst sich am selben Tag mit Lackenbach (18:30 Uhr).

II. Liga Mitte: SC Bad Sauerbrunn II – Draßmarkt, 4:1 (2:1)

79 Timo Rzucidlo 4:1

46 Oliver Ilkoski 3:1

42 Christian Gschirtz 2:1

27 Pierre Min Zhen Wang 2:0

4 Ricardo Bartha 1:0

