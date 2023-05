Spiel nach der Pause gedreht: Steinberg bleibt an den Spitzenplätzen dran

Details Sonntag, 30. April 2023 07:38

Am Samstagabend ging in der II. Liga Mitte das Duell des Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf mit dem SV Steinberg über die Bühne. Zur Pause führten die Hausherren mit 1:0, doch gelang den Gästen nach dem Seitenwechsel die Trendumkehr - 1:3 folglich das Resultat nach 90 Minuten. SV Steinberg hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren.

Turnaround in Abschnitt zwei

Nach ein paar ersten guten Nadelstichen in der Offensive war es Roland Szabo in der 30. Minute, der das 1:0 von Lockenhaus/Rattersdorf perfekt machte - er stand nach einem an die Stange prallenden Kopfball goldrichtig und schob zur Führung ein. Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass die Heimmannschaft mit einer Führung in die Kabine ging. In der 52. Minute brachte Tobias Friedl den Ball im Netz von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf unter und sorgte mit einem satten Schuss ins linke untere Eck für den Ausgleichstreffer. Bitter wurde es dann für die Heimischen nach exakt einer Stunde: Mate Hanzl wurde mit Gelb/Rot des Platzes verwiesen. In Überzahl verwandelte Ramon Halmai den mit dem Ausschluss einhergehenden Elfmeter und stellte in Minute 64 auf 1:2. Genau zehn Minuten später war die Messe dann gelesen: Infolge eines Eckballes konterten die Gäste eiskalt und Krisztian Horvath besorgte den 1:3-Endstand.

Trotz der Niederlage behält Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf den achten Tabellenplatz bei. Zehn Siege, vier Remis und zehn Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Die letzten Auftritte waren mager, sodass man nur eines der letzten fünf Spiele gewann.

SV Steinberg machte in der Tabelle Boden gut und steht nun auf Platz drei. Steinberg sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf 13 summiert. In der Bilanz kommen noch vier Unentschieden und sechs Niederlagen dazu. Der Gast ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nächsten Samstag (18:00 Uhr) kommt es zum Aufeinandertreffen von Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I mit SV 7023 Z-S-P. Steinberg erwartet am Montag Forchtenstein.

II. Liga Mitte: Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I – SV Steinberg, 1:3 (1:0)

75 Krisztian Horvath 1:3

64 Ramon Halmai 1:2

52 Tobias Friedl 1:1

30 Roland Szabo 1:0

