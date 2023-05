Rohrbach feiert knappen Sieg in Oberloisdorf

Details Montag, 01. Mai 2023 09:29

Am Sonntagnachmittag empfing der SV Oberloisdorf den SV Rohrbach zum Meisterschaftsspiel der 24. Runde in der II. Liga Mitte. Nach schwierigen, fordernden Wochen in der jüngeren Vergangenheit muss der SV Oberloisdorf endlich wieder einmal voll punkten, um nicht weiter in der Tabelle abzurutschen. Am Ende setzten sich die cleveren Gäste durch und fügten den heimstarken Oberloisdorfern die dritte Heimniederlage der Saison zu.

Frühe Tore beider Mannschaften

Beide Mannschaften begannen das Spiel mit offenem Visier, um möglichst schnell den Führungstreffer zu erzielen. Dieses Vorhaben gelang den Gästen, die in der 10. Minute durch Radomir Jovanovic mit 1:0 in Führung gingen, als sich Dominik Julian Stöger auf der linken Seite durchsetzte und sein zielgenauer Stanglpass erreichte den Torschützen und der fackelte nicht lange herum und netzte ein. Mit der Antwort ließen die Hausherren nicht lange auf sich warten, nach einem Abwehrfehler der Rohrbacher kommt Marco Art an das Spielgerät und erzielt den 1:1 Ausgleich in der 15. Minute. Die Gäste blieben aber weiterhin in der Offensive aktiv und nach einer sehenswerten Aktion, Radomir Jovanovic ließ drei Verteidiger der Heimischen stehen und seinen Stanglpass verwertete Marco Hodosi eiskalt zur 2:1 Führung der Gäste. In der Folge hatten die Hausherren und die Auswärtigen zwei gute Tormöglichkeiten, konnten diese aber nicht verwerten. Somit wurden mit der knappen 2:1 Führung der Gäste die Seiten gewechselt.

Spannendes Spiel bis zum Schlusspfiff

In der zweiten Halbzeit schwappte das Spiel hin und her, die Gäste kamen bei Angriffen in Überzahl, oft mit vier Spielern gegen zwei der Hausherren nicht zu einem weiteren Torerfolg, sodass sie bis zum Schlusspfiff um den Sieg zittern mussten. Die Heimischen hatten in den Schlussminuten eine Serie von Eckstößen, die oft gefährlich im Strafraum der Gäste landeten, aber die Bemühungen wurden nicht belohnt, sodass man schließlich mit 1:2 den Kürzeren gezogen hatte.

Stimme zum Spiel

Roman Landl, Obmann SV Rohrbach:

„Wir hätten in der zweiten Halbzeit den Sack zumachen müssen, so viele Torchancen haben wir vorgefunden. Aber so mussten wir bis zum Schlusspfiff um den Sieg bangen, der uns dann gegen die heimstarken Oberloisdorfer auch gelungen ist.“

