Souveräner Sieg im Nachtrag: Oberpullendorf geigt gegen Neudörfl auf

Details Montag, 01. Mai 2023 20:12

Am Feiertag am Montag stand in der II. Liga Mitte unter anderem das Match der 22. Runde zwischen Neudörfl und Oberpullendorf an, in dem sich die Gäste deutlich mit 4:0 behaupten konnten. Im Hinspiel hatten sich beide Mannschaften mit einem 3:3-Remis getrennt.

Deutliche Angelegenheit

Milan Tarlosi brachte Oberpullendorf in der elften Spielminute in Führung. Aldin Salihovic beförderte das Leder zum 2:0 des Gasts über die Linie (28.) und sorgte damit früh für einen Zwei-Tore-Vorsprung des Favoriten. Die Hintermannschaft von Neudörfl ließ bis zur Pause kein weiteres Tor zu und es ging bei unverändertem Stand in die Kabinen. Mit dem 3:0 für Oberpullendorf war das Spiel eigentlich schon entschieden (48.) - direkt nach dem Seitenwechsel war Balazs Batizi-Päcsi erfolgreich. Rene Sturm vollendete zum vierten Tagestreffer in der 66. Spielminute und besorgte in puncto Torerfolge damit den Schlusspunkt. Letztlich fuhr Oberpullendorf einen souveränen Erfolg ein, dessen Grundstein im ersten Spielabschnitt gelegt worden war.

Trotz der Niederlage belegt Neudörfl weiterhin den zwölften Tabellenplatz. Sieben Siege, vier Remis und elf Niederlagen hat der Gastgeber momentan auf dem Konto. Gegen Oberpullendorf verlor Neudörfl bereits das vierte Ligaspiel am Stück.

Auf dem elften Platz der Hinserie nahm man von Oberpullendorf wenig Notiz. Der aktuell erste Rang der Rückrundentabelle sorgt allerdings für Aufsehen. Durch die drei Punkte verbesserte sich Oberpullendorf im Tableau auf die sechste Position. Oberpullendorf präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 55 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Oberpullendorf. Zehn Siege, sieben Remis und fünf Niederlagen hat man derzeit auf dem Konto.

Für Neudörfl geht es schon am Freitag bei ASV Pöttsching weiter. Oberpullendorf empfängt schon am Freitag SV Oberloisdorf als nächsten Gegner.

II. Liga Mitte: Neudörfl – Oberpullendorf, 0:4 (0:2)

