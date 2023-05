Marz stößt das Tor zur Burgenlandliga weit auf: 2:1 Sieg im Spitzenspiel gegen Oberpetersdorf / Schwarzenbach

Details Dienstag, 02. Mai 2023 09:50

Am Montagnachmittag empfing der ASK Marz die FSG Oberpetersdorf / Schwarzenbach zum Nachtragsspiel der 22. Runde der II. Liga Mitte. Diese Begegnung versprach eine gewisse Brisanz, wenn der Tabellenführer den zweiten des Rankings erwartete. Die Vorzeichen sprachen eindeutig für einen Sieg der Gäste, haben sie doch die letzten fünf Matches gewonnen, die Hausherren hingegen waren in den letzte drei Matches nicht besonders erfolgreich. Schlussendlich setzte sich der Leader mit einer guten Leistung durch und festigte die Tabellenführung.

Die Hausherren waren überlegen

Von Beginn an zeigten die Hausherren vor einer imposanten Zuschauerkulisse, über 500 Fans sind in das Stadion gepilgert, ein gelungenes Offensivspiel und kamen zu etlichen guten Torraumszenen. In der 9. Minute ein gutes Abspiel von Goran Batar zu Patrick Schütz, der allein vor Torwart der Auswärtigen auftaucht und im Eins-gegen-Eins-Duell mit einem Lupfer scheitert. Das hätte die 1:0 Führung für die Heimischen sein können. In der 28. Minute wurde Szilard Köfarago im Strafraum der Gäste von den Beinen geholt, und Schiedsrichter Markus Kouba zeigte sofort auf den Punkt. Den Penalty verwandelte Goran Batar souverän zur 1:0 Führung für die Hausherren. Bis zum Pausenpfiff gab es keine weiteren bemerkenswerten Ereignisse, sodass mit der knappen Führung der Hausherren die Seiten gewechselt wurden.

Oberpetersdorf / Schwarzenbach kam besser ins Spiel

In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste besser ins Spiel und haben in den ersten 20 Minuten ganz klar das Spiel beherrscht, es gab etliche Torraumszenen für die Auswärtigen, ohne daraus eine Torchance zu lukrieren. Die Gäste hatten zwei verletzungsbedingte Spielerwechsel, dadurch ging der Spielfluss etwas verloren, daher wurden die Gastgeber ab der 70. Minute wieder überlegener. In der 86. Minute kommt ein langer Ball von Goalie Patrick Scheiber zu Szilard Köfarago, der dribbelt auf die Kette zu, spaziert an Freund und Feind vorbei und legt dann auf den mitgelaufenen Filip Skala quer, der im Eins-gegen-Eins-Duell die Oberhand behält und das 2:0 schießt. Damit war das Spiel entschieden, der Anschlusstreffer der Gäste zum 1:2 in der Nachspielzeit kam zu spät.

Stimme zum Spiel

Daniel Schmidl, sportlicher Leiter ASK Marz:

„In der ersten Halbzeit ist es für uns perfekt gelaufen, wir haben nichts zugelassen, waren aggressiv und bissig in den Zweikämpfen. Wir haben das Spiel aufgrund der hervorragenden Leistung meiner Mannschaft verdient gewonnen. Mich hat heute die großartige Zuschauerkulisse gefreut, alle Sitzplätze waren besetzt.“

