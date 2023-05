Drei Tore binnen 300 Sekunden: Pilgersdorf triumphiert bei Rohrbach

Details Samstag, 06. Mai 2023 00:41

Am Freitagabnd gelang Pilgersdorf unter dem Deckmantel von Spieltag 25 in der II. Liga Mitte ein 3:2-Auswärtserfolg beim SV Rohrbach. Das Hinspiel war mit einem 3:1-Sieg von Rohrbach bei Pilgersdorf geendet.

Spannung ohne Ende

Für das erste Tor von SV Rohrbach war Fabian Kornholz verantwortlich, der in der 30. Minute das 1:0 besorgte. Unmittelbar vor dem Pausenpfiff schlugen dann aber die furiosen Minuten der Gäste: Mate Janos Major markierte in Minute 40 das 1:1, Patrick Fleischhacker nur 120 Sekunden später das 1:2 - das Match war gedreht. Und alle guten Ding sind ja bekanntlich drei: In der Nachspielzeit bsrogt Adam Csire das 1:3! Das Ganze zu einem vom mentalen Aspekt her idealen Zeitpunkt. Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Martin Gosztola witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:3 für Rohrbach ein (75.) - Spannung für die Schlussphase war also quasi vorprogrammiert. Obwohl Pilgersdorf nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es SV Rohrbach zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 3:2.

Durch diese Niederlage fällt Rohrbach in der Tabelle auf Platz sieben zurück. Das Heimteam verbuchte insgesamt 13 Siege, zwei Remis und zehn Niederlagen.

Durch den Erfolg rückte Pilgersdorf auf die elfte Position der II. Liga Mitte vor. Die Gäste bessern ihre eher dürftige Bilanz auf und kommen nun auf insgesamt neun Siege, ein Unentschieden und 15 Pleiten. Die letzten Resultate von Pilgersdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SV Rohrbach ist SV 7023 Z-S-P (Samstag, 17:30 Uhr). Pilgersdorf misst sich am selben Tag mit Oberpullendorf (17:00 Uhr).

II. Liga Mitte: SV Rohrbach – Pilgersdorf, 2:3 (1:3)

75 Martin Gosztola 2:3

45 Adam Csire 1:3

42 Patrick Fleischhacker 1:2

40 Mate Janos Major 1:1

30 Fabian Kornholz 1:0

