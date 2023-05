Packendes Match mit acht Treffern: "X" zwischen Oberpetersdorf und Bad Sauerbrunn II

Details Samstag, 06. Mai 2023 23:56

Im Spiel von FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach gegen die Reserve von SC Bad Sauerbrunn gab es Tore am laufenden Band. Am Ende teilten sich sich beide Kontrahenten die Punkte im Match der 25. Runde beim Stand von 4:4. Bad Sauerbrunn II erwies sich gegen Oberpetersdorf/Schwarzenb. als harte Nuss: Mehr als ein Unentschieden sprang für den Favoriten nicht heraus. Bad Sauerbrunn II hatte im Hinspiel mit 3:0 gewonnen.

Tore bis tief in die Nachspielzeit

Der Gast erwischte einen Blitzstart ins Spiel. Timo Rzucidlo traf in der fünften Minute zur frühen Führung. Martin Bito traf zum 1:1 zugunsten von Oberpetersdorf/Schw. (19.). Sebastian Tisch witterte seine Chance und schoss den Ball zum 2:1 für SC Bad Sauerbrunn II ein (21.). Noch in der ersten Hälfte erhöhte Bad Sauerbrunn II auf 3:1 (35.). Lukas Kubus schoss für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach in der 39. Minute das zweite Tor. Bad Sauerbrunn II nahm die knappe Führung folglich mit in die Kabine. Innerhalb weniger Minuten trafen Manuel Schadelbauer (84.) und Mark Nemeth (90.) - damit war das Match abermals gedreht, diesmal zugunsten der Heimischen. Damit bewies Oberpetersdorf/Schwarzenb. nochmals die Durchschlagskraft der Offensive. Für den Gleichstand, der kurz vor dem Ende zustande kam, zeichnete Manuel Gausch mit seinem Treffer aus der 94. Minute verantwortlich, der den Gästen immerhin noch einen Punktgewinn beschert. Letztlich gingen Oberpetersdorf/Schw. und SC Bad Sauerbrunn II mit jeweils einem Zähler auseinander.

FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz zwei. Die Offensive des Heimteams in Schach zu halten ist kein Zuckerschlecken. Auch Bad Sauerbrunn II war in diesem Spiel mehrmals überfordert. Bereits 51-mal schlugen die Angreifer von Oberpetersdorf/Schwarzenb. in dieser Spielzeit zu. 14 Siege, fünf Remis und sechs Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Zuletzt lief es erfreulich für FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Bei B. Sauerbrunn II präsentierte sich die Abwehr angesichts 48 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (48). Durch den Teilerfolg verbesserte sich SC Bad Sauerbrunn II im Klassement auf Platz acht. Bad Sauerbrunn II verbuchte insgesamt zehn Siege, fünf Remis und zehn Niederlagen. Der Gast blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Nächster Prüfstein für Oberpetersdorf/Schwarzenb. ist Lackenbach (Samstag, 18:00 Uhr). SC Bad Sauerbrunn II misst sich am selben Tag mit ASV Pöttsching (17:30 Uhr).

II. Liga Mitte: FSG Oberpetersdorf/Schwarzenbach – SC Bad Sauerbrunn II, 4:4 (2:3)

94 Manuel Gausch 4:4

90 Mark Nemeth 4:3

84 Manuel Schadelbauer 3:3

39 Lukas Kubus 2:3

35 Ricardo Bartha 1:3

21 Sebastian Tisch 1:2

19 Martin Bito 1:1

5 Timo Rzucidlo 0:1

