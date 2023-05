Topspiel par excellence: Verfolger Steinberg gewinnt Thriller gegen Leader Marz

Details Sonntag, 07. Mai 2023 19:53

Ein absolutes Topspiel der Sonderklasse gab es am Sonntagnachmittag in der II. Liga Mitte, Spieltag 25, zu beäugen, als sich der SV Steinberg und Tabellenführer Marz gegenüberstanden. Nach einer Nullnummer zur Pause gab's in Hälfte zwei Tore am laufenden Band - final mit dem besseren Ende für die Heimischen, die sich mit 3:2 durchsetzen konnten. Das Hinspiel war eine knappe Angelegenheit gewesen: Steinberg hatte mit 1:0 die Oberhand behalten.

Turbulenter Spielverlauf

Die erste Halbzeit endete ohne ein zählbares Ereignis für beide Mannschaften, obwohl auf beiden Seiten Halbchancen verbucht wurden - insgesamt ein leichtes Übergewicht für die Heimelf. In Minute 48 traf ASK Marz zum ersten Mal ins Schwarze, als Szilard Köfarago einen Abfehlfehler eiskalt bestrafte und zum 0:1 einschob. Gergely Horvath versenkte den Ball in der 58. Minute im Netz des Gasts und war via Abpraller zum 1:1 zur Stelle. Ramon Halmai markierte das 2:1 von SV Steinberg (62.), als er einen Freistoß in herricher Manier im gegnerischen Kasten unterbrachte. Die Gastgeber bauten den Vorsprung mit der Hilfe des Gegners weiter aus: 3:1 für Steinberg durch ein Eigentor von ASK Marz in der 85. Minute - Patrick Schütz war der unglückliche Torschütze. In der Nachspielzeit (92.) gelang ASK Marz doch noch der Anschlusstreffer, abermals hieß Szilard Köfarago der Torschütze. Am Ende verbuchte SV Steinberg gegen ASK Marz einen Sieg.

Steinberg liegt im Klassement nun auf Rang zwei. Mit dem Sieg baute Steinberg die erfolgreiche Saisonbilanz aus. Bislang holte SV Steinberg 15 Siege, vier Remis und kassierte erst sechs Niederlagen. Den bitteren Geschmack einer Niederlage erlebte SV Steinberg seit einiger Zeit nicht mehr. Exakt fünf Spiele ist es her.

17 Siege, ein Remis und sieben Niederlagen hat ASK Marz momentan auf dem Konto. Mit drei Punkten Vorsprung bleibt man am "Platz der Sonne".

Am kommenden Samstag tritt Steinberg bei ASK Neutal an, während ASK Marz einen Tag zuvor Sportclub Lockenhaus-Rattersdorf I empfängt.

II. Liga Mitte: SV Steinberg – ASK Marz, 3:2 (0:0)

92 Szilard Koefarago 3:2

85 Eigentor durch Patrick Schuetz 3:1

62 Ramon Halmai 2:1

58 Gergely Horvath 1:1

48 Szilard Koefarago 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei